Microtráfico en Adelina Centro: seis detenidos por tenencia de drogas con fines de comercialización

Por Santotomealdía



Los seis detenidos durante los tres allanamientos realizados este viernes en Villa Adelina Centro quedaron a disposición de la Justicia por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, según informó este sábado la Policía de Investigaciones (PDI). Se trata de tres hombres y tres mujeres que fueron arrestados en procedimientos desarrollados en distintos puntos del barrio.

Además, dos de las personas detenidas quedaron vinculadas a una causa por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. Durante los operativos fueron secuestrados más de medio kilo de cocaína, más de un kilo de marihuana y tres revólveres, además de municiones, dinero y otros elementos relacionados con la investigación.

Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas en Castelli entre Chapearouge y Dorrego, Córdoba al 4800 y Saavedra entre Roverano y Lubary. Las medidas fueron ordenadas por el juez Luis Octavio Silva y se realizaron con intervención del fiscal Eric Fernández, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (UFEMI).

Otro de los domicilios allanados en Adelina Centro.

De acuerdo con la información oficial, la investigación tuvo su origen en tareas de análisis criminal desarrolladas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y forma parte de los objetivos establecidos por el Ministerio Público de la Acusación en su Plan de Persecución Penal.

En los tres domicilios, los investigadores incautaron 537,7 gramos de cocaína, tanto en trozos compactos como fraccionada en 971 envoltorios de papel satinado, y 1.122,7 gramos de marihuana. También encontraron elementos con vestigios de ambas sustancias.

El procedimiento permitió además secuestrar tres revólveres calibres 32, 38 y 22, cartuchos, balanzas de precisión, cámaras de videovigilancia, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para las actuaciones.

Los allanamientos fueron realizados por personal de la PDI y contaron con la colaboración de la Sección Canes Detectores y grupos tácticos de Los Pumas, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y la Unidad Regional XII. Los detenidos y todo el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación.