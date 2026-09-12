Descarriló un tren en Francia y dejó a decenas de personas heridas

Un tren regional con 186 pasajeros a bordo descarriló este viernes en el norte de Francia y dejó al menos 44 personas heridas, entre ellas una joven de 18 años que permanece en estado muy grave.

El accidente ocurrió alrededor de las 19.45, hora local, cuando la formación de la empresa estatal SNCF realizaba el recorrido entre Ruán y Caen. El descarrilamiento se produjo entre las localidades de Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, cerca de Cléon, en el departamento de Seine-Maritime.

Según informó el fiscal de Ruán, Sébastien Gallois, la pasajera de 18 años fue trasladada en condición de “urgencia absoluta” debido a la gravedad de sus heridas. Las otras 43 personas afectadas fueron asistidas y clasificadas como casos de “urgencia relativa”.

Un importante operativo de emergencia se desplegó en el lugar para asistir a los pasajeros y asegurar la zona. El prefecto de Seine-Maritime se trasladó hasta el sector para coordinar las tareas junto con los equipos ferroviarios y los servicios de emergencia.

La Justicia abrió una investigación para determinar las causas del descarrilamiento. El maquinista fue sometido a pruebas para detectar la presencia de sustancias prohibidas y, según informó la Fiscalía, todos los resultados fueron negativos. La investigación quedó a cargo de la Policía Judicial de Ruán.

Uno de los pasajeros, un joven de 24 años llamado Louis, relató los momentos previos al accidente y describió la violencia del impacto. Según contó, comenzó a sentir movimientos en la formación que inicialmente no le llamaron la atención, pero que rápidamente se hicieron cada vez más fuertes.

“A los dos o tres segundos se volvió cada vez más fuerte”, relató al canal público Ici. El joven explicó que llegó un momento en el que ya no podía mantenerse sentado y tuvo que sujetarse del respaldo del asiento que tenía delante.

“Empezamos a descarrilar, las ventanas explotaron parcialmente, sobre todo en la parte delantera. Las piedras de la vía salieron volando por todo el vagón”, recordó.

El pasajero también describió la presencia de vidrios rotos en distintos sectores de la formación y resumió el impacto que le dejó el accidente: “Todavía estoy temblando”.

El ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, informó que las autoridades seguían de cerca el operativo y señaló que la prioridad era asistir a los pasajeros y restablecer las condiciones necesarias para recuperar la circulación ferroviaria.