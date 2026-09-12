Malvinas: Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y Reino Unido sería "un desastre potencial"

Donald Trump advirtió sobre el riesgo de un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y calificó ese escenario como un “desastre potencial”. El presidente de Estados Unidos también aseguró que podría intervenir en la disputa si alguno de los dos países le solicitara ayuda.

Durante su gira por Dublín, Trump fue consultado por periodistas sobre la situación entre ambos países y planteó la posibilidad de asumir un papel de mediador ante una eventual escalada. “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”, afirmó.

El mandatario estadounidense sostuvo que Argentina y el Reino Unido actualmente están “enfadados” por la situación en torno a las islas y volvió a referirse a la disputa territorial, aunque sin precisar a qué tipo de intervención podría recurrir en caso de recibir un pedido de asistencia.

Trump también recordó la ocupación británica de las Malvinas y señaló que, cuando era niño, los británicos “entraron y se apoderaron de ellas”. Sin embargo, puso en duda que el Reino Unido estuviera dispuesto a realizar actualmente una operación militar para defender su posición sobre las islas.

“Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos”, sostuvo el presidente estadounidense.

De esta manera, Trump volvió a mencionar la posibilidad de involucrarse en la disputa por Malvinas en caso de que Argentina o el Reino Unido requieran su intervención, aunque sus declaraciones no incluyeron detalles sobre un eventual mecanismo de mediación ni sobre contactos concretos con los gobiernos de ambos países.