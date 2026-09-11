Quirno y Presti recorrieron en Ushuaia el predio donde se construirá la Base Naval Integrada

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrieron en Ushuaia el predio donde está proyectada la construcción de la Base Naval Integrada, una obra que el Gobierno nacional considera estratégica para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.

Durante la visita, los funcionarios estuvieron acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, con quienes analizaron las características del terreno y los principales desafíos logísticos que implicará el desarrollo de la infraestructura.

La agenda en Tierra del Fuego incluyó además un encuentro con el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza, en la sede de la Gobernación. Según informaron fuentes oficiales, durante la reunión se abordó el proyecto y el mandatario provincial manifestó su predisposición a colaborar con la iniciativa.

“Más allá de las diferencias que podamos tener en otros temas, en esto coincidimos: Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía”, expresó Melella a través de su cuenta de X.

El gobernador también destacó que la Base Naval Integrada es un proyecto que Tierra del Fuego impulsa desde hace más de 40 años, junto con el desarrollo del Polo Logístico Antártico.

En ese marco, el oficialismo también resaltó el acompañamiento de Urquiza durante la sesión de junio del Comité de Descolonización de la ONU, en la que Argentina obtuvo respaldo internacional a su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Posteriormente, Quirno y Presti se trasladaron al predio, donde participaron de una exposición de la Armada Argentina sobre el proyecto y sus principales características. Allí, Quirno remarcó que la iniciativa responde a la decisión del presidente Javier Milei de coordinar las distintas áreas del Estado en materia de soberanía, presencia en el Atlántico Sur y proyección antártica.

De acuerdo con la Presidencia, la Base Naval Integrada está concebida como un polo logístico y operativo estratégico para el Atlántico Sur, con capacidad para respaldar las actividades argentinas hacia la Antártida y brindar apoyo a tareas científicas en la región.