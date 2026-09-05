Detuvieron a dos mujeres y secuestraron 186 envoltorios de cocaína en barrio Las Vegas

Dos mujeres fueron detenidas en barrio Las Vegas, en Santo Tomé, durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por presunto microtráfico de drogas. El operativo tuvo lugar en una vivienda de calle Leiva al 3500 y terminó con el secuestro de 186 envoltorios de cocaína, además de dinero en efectivo y otros elementos que quedaron incorporados a la causa.

Las detenidas son R. B. C., de 26 años, y R. C. G., de 30, quienes quedaron a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron 186 envoltorios con cocaína, con un peso total de 42 gramos. También fueron secuestrados cuatro teléfonos celulares, recortes varios, paquetes vacíos de papel glacé y $553.800 en efectivo.

La intervención fue realizada por agentes de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), con la colaboración de la Sección Canes Detectores y un grupo de irrupción de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la Unidad Regional I.

La medida contó con la intervención del fiscal Manuel Cecchini y fue autorizada por la jueza Rosana Itatí Carrara. Tras el procedimiento, el fiscal dispuso la detención de ambas mujeres, quienes quedaron vinculadas a una investigación por la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa continúa bajo intervención de la autoridad judicial competente.