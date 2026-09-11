Mundial Sub 20 femenino: Argentina remontó ante México y se metió en octavos

La Selección argentina femenina Sub 20 consiguió una remontada ante México y se clasificó a los octavos de final del Mundial de Polonia, al imponerse por 3-2 en el Arena Katowice. El equipo dirigido por Christian Meloni necesitaba apenas un empate para avanzar, pero terminó quedándose con una victoria que le permitió alcanzar los 6 puntos y terminar segundo en el grupo. De esta manera, la Albiceleste alcanzó los octavos por segunda vez en su historia en esta categoría.

Argentina planteó un partido diferente a los dos anteriores y, en esta ocasión, decidió replegarse y esperar a México. La estrategia le permitió encontrar espacios y, a los 29 minutos, Annika Paz volvió a demostrar su poder de gol: ganó dentro del área, conectó un cabezazo que dio en el palo y terminó dentro del arco para poner el 1-0. Poco después, la Selección tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja, pero la arquera mexicana reaccionó a tiempo para contener un remate de Carolina Ceniza.

México, sin embargo, no se desordenó y estuvo cerca del empate con una llegada de Montserrat Saldivar, que quedó mano a mano y se encontró con una gran intervención de Priscila Siben. La igualdad finalmente llegó a los 36 minutos, cuando Deiry Ramírez sacó un potente remate que se metió en el ángulo. Y cuando el primer tiempo se encaminaba al descanso, la misma delantera volvió a aparecer para aprovechar una desconcentración de la defensa argentina y marcar el 2-1.

En el comienzo del segundo tiempo, México volvió a encontrar el gol a través de Ramírez, que aprovechó un error en la salida argentina y definió con el arco vacío. Pero el tanto fue anulado por el VAR debido a una mano de la goleadora, por lo que la diferencia se mantuvo en apenas un gol. Siben volvió a ser importante minutos después, con dos buenas atajadas ante Saldivar y Alexa Soto que mantuvieron a la Argentina con vida.

Con el resultado en contra, la Albiceleste empezó a adelantarse y encontró mayor protagonismo ofensivo. Violeta Álvarez, Annika Paz y Mercedes Diz participaron de varias aproximaciones y Argentina comenzó a presionar cada vez más cerca del área mexicana. La insistencia tuvo su recompensa a los 78 minutos, cuando Alma Velasco Heim capturó un rebote tras un tiro libre y sacó un fuerte remate para establecer el 2-2.

El tramo final tuvo a México nuevamente en busca del triunfo, pero la defensa argentina consiguió resistir. Velasco Heim y Julia Vinhas se hicieron fuertes en el área para rechazar los numerosos centros enviados desde los costados. Diz tuvo la oportunidad de convertir el cuarto gol argentino, aunque su zurdazo salió apenas desviado.

Cuando todo parecía encaminado al empate, apareció el golpe definitivo. Ya en el tiempo de descuento, Dolo Delgado presionó a la arquera mexicana, que cometió un error al intentar despejar la pelota. La delantera aprovechó el regalo, quedó con el arco libre y marcó el 3-2 que selló la remontada y la clasificación argentina.

Con este resultado, el equipo de Meloni terminó segundo con 6 puntos y aseguró su lugar entre las 16 mejores selecciones del torneo. El rival en octavos se conocerá el sábado y será el equipo que finalice segundo del Grupo C, integrado por Francia, Ecuador, Ghana y Corea del Sur. El encuentro está programado para el miércoles 16 de septiembre a las 10:00 (hora argentina).