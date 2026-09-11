El Municipio explicó por qué impulsa el traspaso del servicio de agua a ASSA

Por Santotomealdía

El Municipio difundió este viernes un comunicado en el que calificó como un “paso histórico” el proceso iniciado para transferir a Aguas Santafesinas (ASSA) la prestación de los servicios de agua y cloacas. Según la explicación oficial, la decisión responde al crecimiento de la ciudad y a la necesidad de contar con una empresa con mayor capacidad de inversión para sostener y mejorar el sistema.

En la gacetilla, el Ejecutivo afirma que ASSA “pasará a prestar de manera directa” el servicio, aunque no hace referencia a que el traspaso deberá ser tratado y aprobado previamente por el Concejo Municipal. Tampoco menciona la deuda confirmada esta semana, ni ofrece precisiones sobre qué ocurrirá con ese pasivo en el marco del proceso.

Para fundamentar la decisión, el comunicado señala que las gestiones entre el Municipio y la Provincia comenzaron hace más de dos años y que el proceso “concluirá con la absorción de la prestación del servicio de agua y cloacas por parte de ASSA”. Además, atribuye la medida al crecimiento demográfico y a “la necesidad de contar con una empresa con mayor capacidad de inversión para sostener ese crecimiento”.

La gacetilla reproduce declaraciones de Weiss Ackerley, quien sostuvo: “Venimos trabajando en esto hace más de dos años, y este es el paso que le da continuidad a ese proceso: la absorción del servicio de agua y cloacas por parte de ASSA”. El intendente agregó que la ciudad necesita “una empresa con la capacidad de inversión que acompañe ese crecimiento” y definió el cambio como “un camino sostenido de mejora” para alcanzar, en el mediano plazo, un servicio de mayor calidad.

El comunicado también cita al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien afirmó que el proceso significa “dejar atrás un sistema superado por el tiempo y colapsado” para avanzar hacia otro que, según expresó, cuente con los recursos técnicos y las inversiones que necesita la ciudad. En tanto, del ministro de Economía, Pablo Olivares, reproduce otra de las argumentaciones oficiales: “Este paso pone en valor el sistema y le permite acceder a inversiones de mayor escala”.

También fueron incorporadas las declaraciones de la presidenta de ASSA, Renata Ghilotti, quien sostuvo que “se trata de llevar igualdad de servicio a toda el área metropolitana” y aseguró que el agua provista por la empresa “es de primera calidad”. Según la titular de la compañía, el cambio representa “un beneficio concreto para la ciudad”.

En paralelo, Weiss Ackerley difundió un mensaje en sus redes sociales en el que profundizó los argumentos utilizados para justificar la decisión. Allí afirmó que el modelo de administración municipal “quedó chico” y sostuvo que, con más de 75.000 habitantes, la ciudad necesita que sus servicios de agua y cloacas sean gestionados “con una estructura acorde al tamaño y las necesidades” actuales. También definió el proceso como “progreso y desarrollo” y señaló que lo anunciado este viernes constituye el inicio formal del traspaso.

Finalmente, el comunicado municipal señala que se continuará trabajando junto con la Provincia para que el proceso avance “de manera ordenada”, priorizando la continuidad del servicio. Sin embargo, la comunicación difundida este viernes no brinda precisiones sobre los términos concretos del futuro traspaso ni sobre la deuda millonaria con ASSA, dos cuestiones que permanecen pendientes mientras se aguarda el envío del proyecto al Concejo Municipal.