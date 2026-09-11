Alvizo, tras el anuncio del traspaso a ASSA: “No nos parece que haya sido una buena noticia”

Por Santotomealdía



El concejal Rodrigo Alvizo cuestionó el anuncio para avanzar con el traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA) y sostuvo que la decisión no despeja los interrogantes sobre la deuda superior a los $6.000 millones. Además, confirmó que la oposición mantendrá el pedido de interpelación al intendente Miguel Weiss Ackerley y anticipó que buscará crear una comisión investigadora en el Concejo.

“No nos parece que haya sido una buena noticia para todos nosotros, los vecinos, como nos quiso hacer creer el intendente en la conferencia de prensa”, afirmó Alvizo este viernes en declaraciones a Nova al Día. Entre sus principales cuestionamientos, mencionó el patrimonio municipal que podría quedar involucrado, el estado actual del servicio y el destino del dinero recaudado durante el período en el que se acumuló la deuda con ASSA.

Sobre el futuro del sistema, el concejal planteó que todavía se desconocen aspectos centrales de la transición, entre ellos qué infraestructura y bienes serían transferidos a la empresa provincial. “Vamos a saber qué es lo que le vamos a ceder a ASSA para que se haga cargo del servicio”, señaló, y remarcó que esperará a conocer el proyecto que deberá enviar el Ejecutivo al Concejo antes de fijar una posición definitiva sobre el traspaso.

Alvizo también responsabilizó políticamente a la actual gestión por el deterioro que, según sostuvo, atravesó el servicio durante los últimos dos años y medio. Mencionó problemas de presión, pérdidas, falta de mantenimiento y obras inconclusas, y vinculó esa situación con la decisión de comenzar a negociar el traspaso a ASSA desde el inicio de la administración de Weiss Ackerley.

El cuestionamiento más fuerte volvió a estar relacionado con los fondos cobrados a los usuarios y la deuda acumulada con Aguas Santafesinas. Alvizo reclamó conocer qué ocurrió con ese dinero y sostuvo que las explicaciones brindadas hasta el momento son insuficientes. En ese sentido, confirmó que el pedido para interpelar al intendente continuará adelante pese al anuncio realizado este viernes.

Además, anticipó una nueva iniciativa en el Legislativo local: “Queremos conformar, a través de otro proyecto, una comisión investigadora”. Según explicó, buscarán acceder a las facturas de ASSA, conocer los montos de las obras realizadas y reconstruir el destino de los recursos ingresados por el servicio. El objetivo, sostuvo, será contar con elementos para determinar “si hubo malversación de fondos o no”.

Alvizo también hizo referencia a las respuestas que dio Weiss Ackerley durante la conferencia. Según el concejal, distintos periodistas consultaron al intendente por el destino del dinero y por los motivos que llevaron a acumular semejante pasivo. “Nunca contestó”, cuestionó. Durante la presentación oficial, efectivamente no se informó un mecanismo concreto para cancelar la deuda ni se precisó qué destino tuvieron los fondos que el Municipio fue cobrando a los usuarios.

Finalmente, el dirigente opositor cuestionó la situación en la que se encuentra el sistema y rechazó que el anuncio pueda cerrar la discusión política sobre lo ocurrido en los últimos años. “Si esto ya era algo deliberado, lo hubiesen blanqueado”, expresó, al plantear que los vecinos deberían haber conocido previamente la intención de transferir el servicio.

El proyecto de ordenanza que permitirá discutir formalmente el traspaso todavía no había ingresado al Concejo al momento de la entrevista, según indicó Alvizo. Una vez que llegue al cuerpo, la oposición analizará las condiciones de la transferencia, los bienes involucrados y la situación del personal, mientras continuará impulsando las iniciativas destinadas a obtener explicaciones sobre la deuda con ASSA.