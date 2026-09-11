Se cumplen 25 años del 11-S: Estados Unidos recuerda a las víctimas del atentado

Estados Unidos conmemora este viernes el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una fecha que dejó 2.977 muertos y marcó un profundo cambio en la política exterior y en el sistema de seguridad del país. Los principales homenajes se realizan en Nueva York, Washington y Pensilvania, los tres lugares alcanzados por los ataques coordinados atribuidos a Al Qaeda.

A un cuarto de siglo de aquella jornada, el aniversario está atravesado por el paso del tiempo y por la llegada de una generación que no vivió los atentados, pero que creció en un mundo condicionado por sus consecuencias. Para los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y quienes participaron de las tareas de rescate, en cambio, el 11-S continúa siendo una experiencia personal cuyos efectos se extienden hasta el presente.

El 11 de septiembre de 2001, 19 integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos fueron utilizados para atacar las Torres Gemelas del World Trade Center, en Manhattan; otro fue estrellado contra el Pentágono, sede del Departamento de Defensa estadounidense, y el cuarto terminó cayendo en un campo cercano a Shanksville, Pensilvania.

El vuelo 11 de American Airlines, que había partido de Boston rumbo a Los Ángeles, impactó contra la Torre Norte. Minutos después, el vuelo 175 de United Airlines se estrelló contra la Torre Sur. El tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, fue dirigido contra el Pentágono, mientras que los pasajeros y tripulantes del vuelo 93 intentaron recuperar el control de la aeronave antes de que esta se precipitara en Pensilvania.

Los ataques provocaron el colapso de las dos torres del World Trade Center y las imágenes de los edificios cubiertos de humo y fuego recorrieron el mundo. En total, 2.977 personas murieron, sin contar a los 19 secuestradores, en una de las jornadas más traumáticas de la historia reciente de Estados Unidos.

La respuesta de Washington trascendió ampliamente aquel día. Durante la presidencia de George W. Bush, el gobierno lanzó la denominada “guerra contra el terrorismo”, que comenzó con la invasión de Afganistán y posteriormente se extendió a Irak. Al mismo tiempo, Estados Unidos reforzó los controles de seguridad y vigilancia dentro de su territorio y creó el Departamento de Seguridad Nacional.

La persecución de Osama bin Laden, líder de Al Qaeda y señalado como uno de los principales responsables de los atentados, se convirtió en una prioridad para Washington. Después de casi una década de búsqueda, bin Laden fue localizado y asesinado en Pakistán en 2011.

Las guerras posteriores al 11-S, las políticas de vigilancia y las decisiones adoptadas por Estados Unidos abrieron debates que todavía forman parte de la discusión internacional. El impacto también se trasladó a las comunidades musulmanas, que experimentaron un aumento de la discriminación y los prejuicios en distintos momentos posteriores a los ataques.

En Nueva York, el principal acto conmemorativo se desarrolla en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas. Como ocurre cada año, los familiares de las víctimas participan de la ceremonia y leen los nombres de las personas fallecidas.

El homenaje incluye momentos de silencio que coinciden con algunos de los principales acontecimientos de aquella mañana, entre ellos los impactos de los aviones y el derrumbe de las torres. La ceremonia mantiene además la tradición de que los políticos no pronuncien discursos, con el objetivo de concentrar la atención en las víctimas y sus familias.

El presidente Donald Trump participa de las actividades conmemorativas en el Pentágono, mientras que también se realizan actos en Pensilvania, en el sitio donde cayó el vuelo 93. Allí, el recuerdo está especialmente dedicado a los pasajeros y tripulantes que intentaron impedir que el avión alcanzara el objetivo previsto por los secuestradores.

El paso de los años también modificó la manera en que distintas generaciones se relacionan con el 11-S. Muchos de quienes participan actualmente de los homenajes eran niños o todavía no habían nacido cuando ocurrieron los ataques, por lo que aquella jornada pertenece para ellos principalmente a la historia contemporánea.

Sin embargo, las consecuencias humanas siguen presentes entre quienes estuvieron expuestos al polvo y los residuos durante las tareas de rescate y recuperación. Bomberos, policías, trabajadores de emergencia y otros colaboradores que permanecieron en la zona durante los días posteriores enfrentaron con el paso del tiempo distintos problemas de salud asociados a aquella exposición.

A 25 años de los atentados, Estados Unidos vuelve a detenerse para recordar a quienes murieron y a quienes participaron de las tareas de rescate. La conmemoración no solo mantiene viva la memoria de aquella mañana de septiembre de 2001, sino que también vuelve a poner en perspectiva cómo el 11-S transformó la seguridad, la política exterior y la vida cotidiana de generaciones enteras dentro y fuera de Estados Unidos.