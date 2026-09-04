Sauce Viejo: el Municipio publicó sus números de 2025 y ASOEM apuntó contra la baja ejecución en obras y equipamiento

Por Santotomealdía

La Municipalidad de Sauce Viejo difundió este jueves los principales números de la ejecución presupuestaria correspondiente a 2025 y anunció que la documentación fue presentada ante el Concejo Municipal y organismos provinciales. A partir de esas cifras, ASOEM cuestionó la baja ejecución de los recursos previstos para obras y equipamiento y planteó fuertes críticas sobre la administración de los fondos municipales.

Entre los datos señalados por el gremio aparece la ejecución de los gastos de capital: de los $2.327 millones presupuestados se utilizaron $953 millones, alrededor del 41%. Además, en bienes de capital se ejecutaron apenas $47,2 millones de los $377,2 millones previstos, mientras que para trabajos públicos se utilizaron $905,8 millones sobre un presupuesto de $1.950 millones.

En un comunicado difundido este viernes, ASOEM analizó las cifras publicadas por el Ejecutivo bajo el título “Los números de Papaleo hablan: menos obras, menos maquinarias y más tercerización”.

El gremio también puso el foco en la composición de los gastos corrientes. De acuerdo con las planillas municipales, durante 2025 se ejecutaron $3.494 millones en personal, mientras que el rubro bienes y servicios no personales alcanzó los $4.471 millones, casi $1.000 millones más.

A partir de esa diferencia, ASOEM sostuvo que “se gasta una fortuna en servicios de terceros mientras se desmantela la capacidad propia del municipio” y vinculó las cifras con un proceso de tercerización.

La entidad sindical también cuestionó el nivel de inversión en equipamiento y trabajos públicos y afirmó que el resultado es “un municipio que pierde maquinarias, infraestructura y capacidad de respuesta, mientras cada vez depende más de terceros y de trabajadores precarizados”.

En el cierre del comunicado, la organización profundizó sus críticas y sostuvo que “Papaleo está vaciando el municipio”, una caracterización que corre por cuenta del gremio. Los números oficiales sí muestran que quedó sin ejecutar más de la mitad de los recursos presupuestados para trabajos públicos y cerca del 87% de los previstos para bienes de capital.

Los números generales de 2025

Según la documentación difundida por el Municipio, durante el ejercicio se registraron recursos ejecutados por $10.319.429.594,61 y erogaciones por $9.729.532.426,81, una diferencia de aproximadamente $590 millones.

La publicación municipal informó además que el balance ejecutado 2025 ingresó formalmente al Concejo Municipal el 25 de agosto y que al día siguiente fue elevado a la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas de la provincia.

De esta manera, a pocas horas de la reunión que los concejales mantuvieron con la Comisión de Gobiernos Locales de la Cámara de Diputados para exponer las dificultades que atraviesa la relación institucional con el Ejecutivo, el Municipio difundió públicamente los principales números de la ejecución presupuestaria 2025. La gestión de Mario Papaleo presentó esa publicación como parte de su “compromiso con la transparencia institucional y el cumplimiento en tiempo y forma de los marcos normativos”.