Deuda con ASSA: la oposición impulsará un pedido de interpelación al intendente

Por Santotomealdía



La deuda superior a los $6.000 millones que la Municipalidad mantiene con Aguas Santafesinas llegará el próximo martes al Concejo Municipal con un pedido de interpelación al intendente. La iniciativa será presentada por el concejal Rodrigo Alvizo, quien buscará que el mandatario brinde explicaciones sobre el destino de los recursos que el Municipio cobra mensualmente a los usuarios por el servicio de agua.

El proyecto ingresará durante la sesión del próximo martes y el bloque del PJ impulsará su tratamiento sobre tablas, por lo que necesitará reunir una mayoría especial para aprobar el pedido y formalizar ese mismo día la citación al intendente. Alvizo anticipó además que pretende conocer cuánto dinero recaudó el Municipio, cuánto pagó a ASSA, cuál es el monto total adeudado y qué destino tuvieron los fondos abonados por los vecinos.

La iniciativa se conoce luego de que Aguas Santafesinas confirmara a Santotomealdía que la deuda municipal por el agua suministrada desde el Acueducto Desvío Arijón supera actualmente los $6.000 millones y que el Gobierno provincial y las autoridades de la empresa decidieron avanzar con una demanda judicial para recuperar esos recursos.

Alvizo viene siguiendo la evolución de ese pasivo desde 2025. En septiembre del año pasado, el concejal había advertido públicamente que la deuda rondaba entonces los $2.500 millones y cuestionado que el Municipio continuara cobrando a los usuarios el concepto correspondiente al agua proveniente del acueducto mientras acumulaba obligaciones con la empresa provincial.

“Hace más de un año preguntamos qué estaba pasando con la plata del agua. En ese momento descubrimos que el Municipio debía alrededor de $2.500 millones. Hoy debemos más de $6.000 millones, hay una demanda judicial y nadie explicó qué pasó con los recursos que los vecinos vienen pagando todos los meses”, cuestionó.

Un convenio de pago bajo la lupa

Según explicó el edil, después de aquellos primeros reclamos los concejales mantuvieron un encuentro con autoridades del ENRESS para abordar la situación y posteriormente el Municipio alcanzó un convenio con Aguas Santafesinas para regularizar la deuda.

Alvizo sostiene que ese acuerdo tampoco habría sido cumplido y que no se habría abonado ninguna de las cuotas previstas. Este punto será también uno de los aspectos sobre los que pretende obtener explicaciones.

“Esto es todavía más grave porque hubo un convenio de pago y tampoco lo cumplieron. Mientras tanto, los vecinos siguieron pagando el concepto del Acueducto en sus boletas. Entonces la pregunta es muy sencilla: ¿qué hicieron con esa plata?”, planteó.

El concejal vinculó además la situación financiera con los inconvenientes que atravesó el servicio de agua en distintos sectores de la ciudad y recordó particularmente lo ocurrido con la Cisterna Luján Oeste, donde informes del ENRESS habían advertido problemas en la calidad del agua.

“Tenemos vecinos que tuvieron problemas de presión, problemas con la calidad del agua y que durante meses reclamaron respuestas. Al mismo tiempo, el Municipio cobra el agua, no le paga a ASSA, acumula una deuda de más de $6.000 millones y ni siquiera cumple el convenio que firmó para ponerse al día. Es una situación que no se puede naturalizar”, sostuvo.

Alvizo analiza recurrir a la Justicia penal

Más allá del pedido de interpelación, Alvizo anticipó que se encuentra analizando junto con abogados especialistas la posibilidad de realizar una denuncia penal si el Ejecutivo no brinda información clara y documentada sobre el manejo de esos recursos.

En ese contexto, mencionó como una posibilidad que deberá determinarse eventualmente mediante una investigación la existencia de una malversación de fondos, aunque evitó afirmar que ese delito efectivamente se haya cometido.

“Si se confirma que el Municipio cobró recursos destinados al servicio de agua y esos fondos fueron utilizados para otra cosa, podríamos estar frente a una posible malversación de fondos. No voy a afirmar algo que debe investigarse, pero tampoco voy a mirar para otro lado”, expresó.

Y agregó: “Queremos saber cuánto dinero se recaudó, cuánto se pagó, cuánto se debe y, sobre todo, dónde está la plata que los vecinos pagaron. Si no hay una explicación convincente y respaldada por documentación, vamos a evaluar todas las herramientas institucionales y judiciales que correspondan”.

El concejal recordó además que anteriormente había impulsado la convocatoria de la secretaria de Hacienda al Concejo para explicar la situación financiera municipal, instancia que, según señaló, todavía no se concretó.

Sin respuesta oficial hasta el momento

El pedido de interpelación se produce también después de las declaraciones de la exintendenta Daniela Qüesta, quien aseguró que al finalizar su gestión, en diciembre de 2023, el Municipio no mantenía deuda con ASSA por el agua proveniente del Acueducto Desvío Arijón y también reclamó explicaciones sobre el destino de lo recaudado.

Por el momento, el Gobierno municipal no se expresó públicamente sobre la deuda superior a los $6.000 millones confirmada por Aguas Santafesinas ni sobre los cuestionamientos surgidos a partir de la demanda judicial.

Ahora, la discusión tendrá un nuevo capítulo en el Concejo. Para que la iniciativa pueda avanzar inmediatamente, el PJ deberá conseguir el próximo martes la mayoría especial necesaria para habilitar el tratamiento sobre tablas y aprobar el pedido de interpelación, con el objetivo de que el intendente sea formalmente citado a brindar explicaciones ante el cuerpo.