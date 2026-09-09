Murió Chiche Gelblung a los 82 años: una vida dedicada al periodismo

Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años, luego de permanecer internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. La noticia fue confirmada por Crónica TV alrededor de las 7.30, poniendo fin a la vida de uno de los periodistas más reconocidos y polémicos de la Argentina.

Gelblung había sido internado de urgencia a comienzos de esta semana debido a problemas respiratorios vinculados con una patología de base. Desde su entorno habían señalado que no se trataba de una complicación nueva y que, hasta el día anterior a su hospitalización, el periodista continuaba trabajando con normalidad e incluso se encontraba preparando un nuevo programa de streaming.

La muerte se produjo después de un año marcado por distintos episodios que habían afectado su salud. En abril, Gelblung sufrió una caída en su casa que le provocó una herida en el rostro y, el 20 de ese mes, debió recibir dos stents luego de sufrir una descompensación. Permaneció tres días internado en el Sanatorio Los Arcos y posteriormente retomó sus actividades profesionales en Hola Chiche, por Radio del Plata AM 1030, y Chiche en vivo, por Net TV.

Unos meses después, en junio, atravesó otro cuadro delicado: estuvo casi un mes en terapia intensiva y afrontó una extensa recuperación luego de sufrir una trombosis en el tobillo. En aquella oportunidad había llevado tranquilidad públicamente sobre su estado y asegurado que se encontraba bien.

“Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, le había dicho al periodista Ángel de Brito durante una entrevista en LAM. Incluso reconoció que, pese a las recomendaciones médicas de hacer reposo y reducir su actividad, continuaba trabajando. “Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual. Estoy bien, ahora solo estoy disfónico, nada más”, había expresado.

Los antecedentes médicos recientes incluían además una internación en el Sanatorio Mater Dei en octubre de 2024, cuando ingresó por un cuadro febril. Un año antes había sido llevado de urgencia al mismo centro médico debido a una insuficiencia renal, que los médicos atribuyeron al consumo prolongado de antiinflamatorios que utilizaba para tratar dolores en la cadera. Tras varios días de estudios y controles, recibió el alta.

Una extensa trayectoria en los medios

Nacido en Villa Devoto, Chiche Gelblung construyó durante décadas una carrera que lo convirtió en una figura inconfundible del periodismo argentino. Trabajó en radio y televisión, pero también incursionó en la fotografía y se desempeñó como corresponsal de guerra. Su estilo frontal, directo y muchas veces provocador fue una de las principales características de una trayectoria atravesada tanto por reconocimientos como por polémicas.

A lo largo de su carrera recibió importantes distinciones, entre ellas Premios Martín Fierro a Mejor Programa Periodístico en Radio y Mejor Labor Periodística Masculina en Radio, además del Premio Konex a Comunicación y Periodismo como Conductor radial y otro Martín Fierro como Mejor Panelista de Televisión.

En el plano personal, Gelblung estaba casado con Cristina Seoane desde hacía 49 años. Juntos tuvieron tres hijos, Federico, María y Maggie, y eran abuelos de siete nietos.