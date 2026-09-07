Unión quiere seguir de racha: recibe a Instituto en el cierre de la fecha

Unión recibirá este lunes a Instituto de Córdoba por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 21:15 en el estadio 15 de Abril, con Nicolás Lamolina como árbitro y Juan Pablo Loustau a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium, disponible a través del Pack Fútbol.

El Tatengue buscará aprovechar la localía para sumar nuevamente de a tres y acercarse a los puestos de clasificación de la Zona A. El equipo de Leonardo Madelón llega con confianza después de golear 4-1 a Sarmiento y acumula 10 puntos, por lo que un nuevo triunfo le permitiría avanzar en la tabla. El entrenador analiza una variante en la defensa, con Tomás Fagioli como candidato a reemplazar a Maizon Rodríguez. Además, Ignacio Malcorra continuaría entre los titulares debido a la lesión de Luna Diale.

La probable formación es: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Brahian Cuello, Lucas Menossi, Emilio Giaccone e Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Del otro lado estará un Instituto que atraviesa un muy buen momento y llega como uno de los protagonistas de la parte alta. La Gloria suma 16 puntos y viene de derrotar 1-0 a San Lorenzo, por lo que intentará mantener su marcha en el campeonato y conseguir una nueva victoria fuera de Córdoba.

Diego Flores dispondría de: Marcos Ledesma; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich y Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa; Jhon Córdoba o Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna.

Así, Unión e Instituto se enfrentarán con objetivos diferentes pero un mismo propósito: sumar tres puntos que pueden resultar importantes para sus aspiraciones en la Zona A.