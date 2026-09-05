Colón se juega sus últimas fichas para que no se le alejen los de arriba

Colón afrontará este sábado uno de los partidos más importantes de esta etapa del campeonato. El Sabalero recibirá a Deportivo Morón desde las 17, en el estadio Brigadier López, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El encuentro será arbitrado por Javier Delbarba y se podrá seguir por LPF Play.

El equipo santafesino llega a este compromiso después de una derrota que, si bien no le hizo perder su lugar en los puestos de clasificación, permitió que sus perseguidores recortaran diferencias. Además, tendrá enfrente a un rival directo: Morón es el escolta de Ferro, líder de la Zona A, y actualmente le lleva cuatro puntos de ventaja a Colón.

Por eso, el encuentro aparece como una verdadera final para el Sabalero, que necesita sumar de a tres para volver a acercarse al segundo puesto y, al mismo tiempo, evitar que los equipos que vienen desde atrás continúen descontando terreno.

Delfino prepara dos cambios y modifica el esquema

Durante la semana, Iván Delfino trabajó con dos modificaciones respecto del equipo que venía jugando. Franco García ingresó por Leandro Garate e Ignacio Antonio reemplazó a Toledo. Los cambios también implican una variante en el dibujo táctico, ya que Colón dejará de lado el 4-4-2 con dos centrodelanteros para buscar más juego y asistir mejor a su "tanque".

Con esa premisa, Ignacio Lago tendrá mayor libertad para moverse detrás de Alan Bonansea, mientras que el “Wachi” García ocupará el sector izquierdo del campo, posición que habitualmente corresponde al propio Lago.

Los once que Delfino probó durante la semana y que se perfilan para comenzar el partido son: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora e Ignacio Antonio; Julián Marcioni, Ignacio Lago y Franco García; Alan Bonansea.

Morón, un rival directo

Del otro lado estará Deportivo Morón, uno de los protagonistas de la parte alta de la Zona A. El “Gallito”, dirigido por Walter Otta, llega entonado y ocupa actualmente el segundo lugar de la tabla, detrás de Ferro.

La diferencia entre ambos es de cuatro puntos, por lo que un triunfo de Colón no solamente le permitiría sumar tres unidades, sino también recortar directamente la distancia con uno de sus principales rivales en la lucha por los puestos de arriba.

El partido ante Morón será además el primero de una serie de dos compromisos de enorme importancia para el Sabalero. El segundo llegará el próximo domingo, cuando Colón visite a Godoy Cruz en Mendoza, desde las 18, en el estadio Feliciano Gambarte.

Con ese panorama, el duelo de este sábado en el Brigadier López aparece como una oportunidad clave para que Colón reaccione, vuelva a sumar de a tres y se acerque nuevamente a los puestos de privilegio de la Zona A.