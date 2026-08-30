Un adolescente de 16 años fue baleado en ambas piernas al resistirse a un asalto en Adelina Centro

Por Santotomealdía



Un adolescente de 16 años fue baleado en ambas piernas durante un intento de robo ocurrido en la madrugada de este domingo en barrio Adelina Centro. Según relató la víctima, dos personas que circulaban en una motocicleta intentaron quitarle sus pertenencias y, cuando se resistió, uno de los agresores extrajo un arma y efectuó varios disparos.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 3.45, en inmediaciones de Richieri y Castelli. Vecinos que escucharon los disparos auxiliaron al adolescente hasta la llegada de su madre y de la Policía. Posteriormente fue trasladado por una ambulancia del SIES 107 al hospital Cullen, donde constataron heridas de arma de fuego en ambas piernas.

Ya en el hospital y acompañado por su madre, el joven contó a los policías que los atacantes vestían ropa oscura y circulaban en una motocicleta de baja cilindrada, sin cachas. Tras efectuar los disparos, escaparon rápidamente hacia el sur.

Los médicos determinaron que presentaba dos impactos superficiales en la pierna derecha y uno en la izquierda. Luego de realizarle las curaciones correspondientes y recetarle antibióticos, el adolescente recibió el alta médica.

Mientras tanto, la Policía comenzó a reconstruir lo ocurrido mediante entrevistas a posibles testigos y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, que podrían haber registrado a los agresores o la motocicleta utilizada.

El fiscal en turno dispuso distintas medidas investigativas y dio intervención a especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones. La causa fue caratulada provisoriamente como lesiones con arma de fuego en ocasión de robo, mientras continúa la búsqueda de los responsables.