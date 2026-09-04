Prometedor inicio de Colapinto en Monza: fue 9° en la primera práctica

Franco Colapinto tuvo un prometedor comienzo este viernes en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1: estrenó las últimas actualizaciones del Alpine y terminó noveno en la primera práctica libre disputada en el circuito de Monza. El argentino completó 27 vueltas y consiguió como mejor registro un tiempo de 1:24.028.

La primera sesión del fin de semana quedó en manos de Ferrari, con Charles Leclerc como el más rápido con 1:23.008 y Lewis Hamilton segundo con 1:23.181. Colapinto finalizó a 1.020 del mejor tiempo y dejó buenas señales en la primera prueba de las modificaciones incorporadas por Alpine.

Uno de los datos destacados fue que el argentino consiguió su registro con neumáticos medios y no llegó a completar una vuelta rápida con las gomas blandas.

Además, quedó muy cerca de dos referencias importantes: terminó a solo 0.022 de Gabriel Bortoleto, octavo con su Audi, y a 0.226 de Arvid Lindblad, quien colocó al Racing Bulls en la séptima posición.

Por delante del otro Alpine

Pierre Gasly no participó de esta primera práctica, ya que cedió su lugar al piloto reserva Paul Aron para cumplir con una de las sesiones destinadas obligatoriamente a rookies.

El estonio completó 23 vueltas y, utilizando neumáticos blandos nuevos sobre el cierre, consiguió un tiempo de 1:24.177 para terminar décimo, 0.149 detrás de Colapinto.

La sesión tuvo además una interrupción con bandera roja después de que Colton Herta sufriera problemas con su Cadillac. El estadounidense solamente pudo completar cinco vueltas.

Finalmente, detrás de las dos Ferrari, George Russell terminó tercero con Mercedes, con un registro de 1:23.312.

Cómo sigue el fin de semana en Monza

La actividad continuará este mismo viernes con la segunda práctica libre desde las 11, hora argentina, cuando regresarán los pilotos titulares que cedieron sus autos durante la primera sesión.

El sábado, la tercera práctica comenzará a las 7.30, mientras que la clasificación será desde las 11.

La carrera del Gran Premio de Italia se disputará el domingo desde las 10 de Argentina, a 53 vueltas, en el tradicional circuito de Monza.