Tensión en el Puente Carretero: cómo fue el operativo que permitió rescatar a un hombre en crisis

Por Santotomealdía



Más de 30 minutos de diálogo y contención fueron necesarios para lograr que un hombre de 39 años descendiera de uno de los arcos del Puente Carretero, donde había subido durante la tarde del miércoles mientras atravesaba una grave situación de crisis. La intervención permitió ponerlo a resguardo sin que se registraran personas lesionadas.

El episodio comenzó alrededor de las 16, en inmediaciones de la cabecera del viaducto, cuando personal policial que circulaba por el sector fue advertido por inspectores municipales sobre la situación. Ante el riesgo existente, el tránsito fue interrumpido momentáneamente en ambas manos mientras se desarrollaba el operativo.

Más de media hora de diálogo

Desde una posición segura, los efectivos iniciaron un diálogo directo y sostenido con el hombre, mediante tareas de contención, escucha y desescalada verbal.

La intervención se prolongó durante más de 30 minutos. Durante ese tiempo, el personal mantuvo el contacto hasta lograr disminuir progresivamente el estado de crisis y generar las condiciones necesarias para que el hombre aceptara descender.

Finalmente, accedió a hacerlo y, con la colaboración de una persona que se encontraba en el lugar y contaba con experiencia previa en la función policial, se coordinó su descenso de manera segura hasta la calzada.

Una vez abajo, el hombre quedó inmediatamente bajo resguardo de los efectivos y fue trasladado hacia un sector protegido de la cabecera del puente. Paralelamente, comenzó a restablecerse de manera progresiva la circulación vehicular.

Traslado al SAMCo

Posteriormente arribó una unidad sanitaria, cuyo personal brindó las primeras atenciones y dispuso el traslado del hombre al SAMCo de nuestra ciudad, donde quedó a disposición de profesionales de la salud para su evaluación y asistencia.

Del procedimiento también participaron inspectores municipales de tránsito, quienes colaboraron en el aseguramiento del sector y el ordenamiento vehicular.

De esta manera, el operativo desplegado durante la tarde del miércoles permitió resolver la situación sin personas lesionadas y poner al hombre a resguardo, para que posteriormente recibiera la asistencia sanitaria correspondiente.