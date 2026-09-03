Inauguraron la nueva Unidad Penitenciaria de Recreo, con el objetivo de descomprimir las comisarías

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este jueves la Unidad Penitenciaria N° 9 en Recreo, en el departamento La Capital. El edificio contará con 891 plazas carcelarias y tendrá uno de sus pabellones destinado a mujeres. El nuevo complejo permitirá descomprimir las comisarías de la región. Entre la construcción y la tecnología dispuesta, la inversión alcanza los 80 millones de dólares.

En ese contexto, Pullaro reconoció que “los santafesinos estábamos hartos que desde las cárceles controlen la calle y que a esta provincia la hayan hecho arrodillar y la hayan llamado la provincia del narcotráfico”, por lo cual aseguró que “cuando el Estado quiere puede poner límites y cuando hay determinación y decisión, podemos dar los debates ideológicos que demanda la sociedad para poder vivir mejor”.

En ese sentido, el gobernador manifestó “no sentir vergüenza” de dar el debate necesario para “terminar con ese garantismo bobo que le hizo daño al país y que ubicaba a los delincuentes en lugar de víctimas y a la sociedad en lugar de victimarios”, convocando a “combatir ideológicamente y con datos concretos, a ese garantismo bobo que pretende debatir en Santa Fe la política pública de seguridad”.

"Un Estado que pone a los delincuentes tras las rejas"

El mandatario provincial aseguró que el Estado “cuando se organiza con determinación, decisión y no pacta con los delincuentes, es más fuerte que cualquier organización criminal”, por lo que sentenció: “Que no vengan a hablar de pacto aquellos que fracasaron y nos llevaron a los índices más altos de violencia y de delito en la provincia, porque aquí el Estado, a los delincuentes, los va a buscar a sus casas y con el marco que determina la ley, les rompe la puerta, los detiene y los pone en pabellones de alto perfil”.

Además, Pullaro destacó que la unidad penitenciaria inaugurada “es la cárcel más moderna que hay en Argentina, con los muros, las rejas, el personal y la tecnología necesarias para permitirnos tener mejores niveles de seguridad”, y señaló que su plan de seguridad “no llega hasta acá” sino que “nuestro objetivo es que Santa Fe sea la provincia más segura del país”, dijo.

Y en relación a esto, recordó que “el kirchnerismo hablaba de seguridad pública y nos corría todo el tiempo con eso, pero hoy no hablan más. Corrieron de la agenda política y pública la seguridad”, remarcó y sentenció que desde su gestión “no corremos a la seguridad de la agenda pública porque si la sociedad siente que está mucho mejor, nosotros le decimos que vamos a estar mucho mejor de lo que estamos hoy”.

Plan de infraestructura carcelaria

En un comunicado difundido por el gobierno provincial, se destacó que esta nueva Unidad Penitenciaria "forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria, que ejecuta la Provincia y prevé más de 7.000 plazas carcelarias nuevas durante la gestión de Pullaro, más de las que se construyeron en toda la historia de Santa Fe".

Al respecto, se detalló que "las obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas permitirán ampliar a más de 14.000 la capacidad de detención, lo que repercutirá en mayor control de la población penal, mejor organización de los perfiles criminales y una descompresión de los detenidos en comisaría; permitiendo que los policías estén en calle previniendo el delito y patrullando".

Concretamente en lo que respecta a la UP 9, se especificó que "cuenta con tres subunidades penitenciarias completas, emplazadas en el predio conocido como Colonia Penal de Recreo, sobre calle Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11, con 475 celdas y capacidad total de 891 internos: 251 mujeres y 640 hombres".

Presentes

Del acto participaron la ex vicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia; el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; el secretario de la Unidad Ejecutora de infraestructura, Diego Leone; el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi; el intendente de Recreo, Omar Colombo; la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, Clara García; el diputado provincial, Antonio Bonfatti; la subdirectora general del Servicio Penitenciario, Gabriela Tarnovsky; el director de la Escuela Penitenciaria N.º 9, Ignacio Sola; legisladores provinciales y nacionales; autoridades provinciales y municipales.