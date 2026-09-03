"Si Milei es reelecto, no va a quedar nada de la industria argentina": la dura advertencia de un empresario

“Si Milei es reelecto, de la industria argentina no va a quedar prácticamente nada”, advirtió un empresario del sector de electrodomésticos, que cuestionó duramente el rumbo económico del Gobierno y alertó sobre el impacto de las importaciones, la caída del consumo y el aumento de los costos de producción.

La frase pertenece a Alejandro Schvartz, dueño de Visuar, una empresa que fabrica electrodomésticos en la Argentina para la marca surcoreana Samsung. Según explicó, la actividad de la compañía sufrió una fuerte caída durante los últimos meses y la producción se redujo un 60%.

“Si hay una reelección de este tipo de políticas, de la industria argentina no va a quedar prácticamente nada. No va a quedar línea blanca, no va a quedar automotriz, no va a quedar textil, no va a quedar metal, metalmecánica, nada”, afirmó Schvartz en declaraciones a El Destape.

El empresario precisó que actualmente la planta trabaja a un nivel equivalente al 40% de lo que producía hace un año y medio. Atribuyó el deterioro principalmente a la caída del consumo y al crecimiento de los productos importados, y cuestionó la estrategia oficial de buscar una reducción de precios a través del ingreso de bienes fabricados en el exterior.

“Más barato de nada es nada”, sostuvo Schvartz, quien planteó que una alternativa para mejorar la competitividad de la producción nacional sería reducir la carga impositiva que pesa sobre las empresas.

Críticas a los costos y la falta de una política industrial

El empresario sostuvo que el problema de la industria no pasa únicamente por la demanda, sino también por el fuerte aumento de los costos de producción. Como ejemplo, señaló que entre junio y julio la factura de electricidad de su empresa más que se duplicó.

“China subsidia la energía a la industria, la Argentina te mata”, afirmó Schvartz, al comparar las condiciones que enfrentan los fabricantes argentinos con las de otros países.

En la misma línea, cuestionó la falta de una política específica para el sector y aseguró que esa preocupación es compartida por otros industriales. “La realidad es que la posición que tenemos muchos empresarios es que acá no hay una política industrial hoy en la Argentina”, sostuvo.

También manifestó diferencias con algunas posturas dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA), a las que calificó como “muy conciliadoras”.

Schvartz, además, rechazó que la reforma laboral haya tenido un impacto positivo en el funcionamiento de su empresa. Desde su perspectiva, el principal desafío pasa por recuperar los salarios y el consumo, para generar mejores condiciones para la producción nacional.

Una defensa de la industria argentina

Pese al fuerte diagnóstico sobre la situación actual, el empresario reivindicó la capacidad tecnológica de las plantas que Visuar tiene en Cañuelas y destacó que sus instalaciones cuentan con estándares similares a los de fábricas de China, Europa, México y Brasil.

“No tenemos nada que envidiarle a nadie”, aseguró Schvartz, quien defendió la capacidad de la industria argentina frente al avance de los productos importados.