Trump volvió a referirse a Malvinas y cruzó al Reino Unido por su falta de apoyo en la guerra con Irán

Donald Trump volvió a referirse a la cuestión de las Islas Malvinas y vinculó su posición sobre la soberanía del archipiélago con el rol que tuvo el Reino Unido durante el conflicto entre Estados Unidos e Irán. En una entrevista con GB News, el presidente estadounidense cuestionó duramente a Londres por no haber enviado embarcaciones para colaborar con las operaciones militares en el Estrecho de Ormuz.

“Tu país no está yendo bien”, le dijo Trump a la periodista británica que lo entrevistaba. Luego agregó: “No olviden que obtienen un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”.

El mandatario explicó que esperaba algún tipo de respaldo militar británico durante las operaciones en la zona. Según relató, había consultado a la OTAN y también al entonces primer ministro británico, Keir Starmer, sobre la posibilidad de que el Reino Unido enviara barcos al estratégico paso marítimo.

“Tu país no estuvo ahí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero sí le pregunté a la OTAN”, afirmó Trump. Y contó que le había planteado a Starmer: “¿Por qué no enviaron un par de barcos?”. De acuerdo con su versión, el ex premier le respondió que el Reino Unido “no tenía nada” para enviar.

Trump calificó la situación como “bastante triste” y volvió a cuestionar al resto de los aliados de Estados Unidos. “La OTAN no estaba allí, a pesar de que la mayoría de esos países obtienen una gran parte de su petróleo de allí. Así que lo estamos haciendo por nuestra cuenta”, sostuvo.

El presidente estadounidense también fue consultado específicamente por las Malvinas y la guerra de 1982. En ese sentido, recordó el conflicto y elogió el desempeño británico de aquella época.

“Estuve allí cuando fue la guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se manejaron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”, señaló.

Las nuevas declaraciones se producen después de que Trump sorprendiera el lunes al dejar abierta la posibilidad de revisar la postura de Estados Unidos sobre la soberanía de las Malvinas. Ante una consulta sobre si Washington podría modificar su posición histórica, respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”.

El planteo generó una rápida respuesta desde Londres. El Gobierno británico reafirmó su posición sobre las islas y sostuvo que su postura no cambió. “Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas, lo tenemos muy claro”, afirmó la ministra de Estado para la Seguridad de las Fronteras y el Asilo, Anna Turley.

En la misma línea, desde el Gobierno británico remarcaron que las islas son un territorio británico de ultramar y que el Reino Unido mantiene su compromiso con el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su propio futuro. Esa posición también fue ratificada oficialmente en el Parlamento británico.

La disputa entre Trump y Londres se da en un contexto de tensión entre Estados Unidos y sus aliados europeos por el nivel de apoyo a las operaciones contra Irán y, particularmente, por la situación en el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

En Argentina, el episodio adquiere especial relevancia porque se produce mientras el presidente Javier Milei prepara un mensaje por la cuestión Malvinas, luego de que Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la posición estadounidense sobre la soberanía del archipiélago.