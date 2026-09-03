Jueves 03 de septiembre de 2026

Policiales — 03.09.2026 —

Detuvieron a un hombre que llevaba un elemento punzante oculto en la cintura

El sujeto, de 34 años, fue interceptado por el Comando Radioeléctrico durante un chequeo preventivo en la zona de 12 de Septiembre al 2500.

El detenido fue trasladado a la Subcomisaría 9na.
El detenido fue trasladado a la Subcomisaría 9na.

Un hombre de 34 años fue aprehendido durante la tarde de ayer luego de ser interceptado por personal del Comando Radioeléctrico en la zona de calle 12 de Septiembre al 2500.

De acuerdo con la información policial, los efectivos realizaban un chequeo preventivo en la vía pública cuando procedieron a identificar y requisar al individuo. Durante la requisa, encontraron un elemento punzante oculto a la altura de la cintura, que fue inmediatamente secuestrado.

Ante el hallazgo, los agentes concretaron la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la sede de la Subcomisaría 9ª, luego de ser examinado por el médico policial de turno.

El detenido llevaba un objeto punzante escondido.

Finalmente, se dio intervención a las autoridades competentes, que quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes.

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