Robó electrodomésticos, intentó esconderlos en el patio de una casa y terminó detenido

Un joven de 24 años fue aprehendido este miércoles sospechado de haber robado, y ocultado en el patio de una casa, varios electrodomésticos y otros elementos. El hecho ocurrió en barrio Las Vegas, a partir de la denuncia realizada por la propietaria de la vivienda en cuestión.

El procedimiento comenzó cuando personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I fue comisionado por la Central de Emergencias 911 hasta inmediaciones de Richieri y Pueyrredón. Al llegar, los agentes entrevistaron a una mujer de 36 años, quien manifestó que había encontrado en el patio de su domicilio diversos electrodomésticos que no eran de su propiedad.

A partir de esa situación, los efectivos iniciaron un patrullaje preventivo por la zona. Poco después, en inmediaciones de Lisandro de la Torre y Leiva, interceptaron a un hombre de 24 años que circulaba en bicicleta y trasladaba un electrodoméstico.

Al ser consultado sobre la procedencia del elemento, el joven brindó versiones contradictorias, por lo que los policías decidieron trasladarlo hasta la Comisaría 12ª para continuar con las actuaciones.

Algunos de los elementos recuperados por la Policía.

Cerca del mediodía, el hombre quedó aprehendido por la causa provisoria de encubrimiento, mientras que los efectivos procedieron al secuestro de los electrodomésticos hallados.

El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía en turno, que interviene en la investigación para determinar la procedencia de los elementos encontrados y las circunstancias en las que fueron ocultados en la vivienda.