Pullaro: “Para generar igualdad, no hay que distribuir plata, hay que generar desarrollo productivo”

El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que la generación de empleo y el desarrollo productivo deben ocupar un lugar central en las políticas públicas, durante el acto por el Día de la Industria Argentina realizado este martes en la sede de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF). “Para generar igualdad, no hay que distribuir plata; hay que generar desarrollo productivo”, sostuvo.

Durante su discurso, Pullaro aseguró que la industria es “el principal aliado” de su Gobierno por su capacidad de generar valor agregado y empleo, y planteó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. “Hoy gobernar es generar empleo y crecimiento económico”, expresó.

El mandatario también convocó a defender “nuestra identidad productiva y a la provincia de Santa Fe” y remarcó el impacto que implica el cierre de una empresa industrial. “Una industria que cae no se puede reemplazar: detrás hay personas, recursos e inversiones de años para sostener un proceso productivo. Es mucho más que una empresa”, señaló.

En ese sentido, consideró que preservar la actividad industrial implica sostener no solamente puestos de trabajo, sino también el conocimiento y la capacidad productiva desarrollados a lo largo del tiempo.

Críticas a dos modelos económicos

En otro tramo de su intervención, Pullaro se refirió a las distintas concepciones económicas y cuestionó tanto al “populismo” como a las posiciones que proponen una liberalización total y que sea el mercado el encargado de regular la economía.

Según expresó, el primero “termina dilapidando los recursos del Estado y tiene una matriz de corrupción”, mientras que también rechazó la idea de “liberalizarlo todo”. “No creo en ninguno de los dos. Apostemos al desarrollo del país, a tener mejores rutas y una mejor matriz energética”, manifestó.

El gobernador señaló además que existe una demanda internacional de alimentos, energía y minerales que Argentina está en condiciones de abastecer, y consideró que esos sectores, junto con la industria y el campo, pueden generar nuevas oportunidades para el desarrollo del país.

Pullaro mencionó las obras de infraestructura que lleva adelante la Provincia, entre ellas gasoductos, rutas e intervenciones en puertos y aeropuertos, y destacó las líneas de financiamiento y la participación de empresas santafesinas en ferias internacionales como parte de las políticas de su administración.

También aseguró que su gestión redujo el costo del Estado, de la obra pública y los impuestos, al tiempo que mejoró los servicios públicos, afirmaciones realizadas por el mandatario durante su exposición.

El planteo de los industriales

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristian Fiereder, destacó la participación conjunta de empresarios, autoridades provinciales y dirigentes políticos en la actividad. “Es un mensaje fuerte: pensamos en generar empleo”, expresó.

Fiereder valoró distintas medidas impulsadas por la Provincia y mencionó especialmente las obras de Los Polígonos, la Mesa Tributaria y las políticas de infraestructura y financiamiento destinadas al sector industrial.

También destacó el Santa Fe Business Forum y el trabajo de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, además de los acuerdos desarrollados con Chubut, Neuquén y San Juan.

Del encuentro participó además el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, quien destacó el perfil mayoritariamente familiar de la industria local y ratificó el compromiso municipal de trabajar en la creación de Polígonos II.