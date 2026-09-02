Juegos Suramericanos: exigen detalles sobre un crédito de USD 75 millones, las obras y las contrataciones

El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Santa Fe detalle cómo se administran los recursos destinados a los Juegos Suramericanos 2026, cuya inversión en obras está estimada en alrededor de USD 90 millones. Para financiar parte de esa infraestructura, la Provincia fue autorizada a tomar deuda con la CAF por hasta USD 75 millones.

La iniciativa busca establecer cuánto de ese crédito fue efectivamente desembolsado y utilizado, cuál es el avance físico y financiero de las obras y qué empresas fueron contratadas. Además, reclama precisiones sobre los fideicomisos y otras estructuras jurídicas creadas para gestionar fondos y contrataciones vinculadas al evento.

“Los Juegos ODESUR representan una enorme oportunidad para Santa Fe y celebramos que nuestra provincia sea sede de un evento de esta magnitud. Pero acompañar los Juegos no significa dejar de preguntar cuánto cuestan, cómo se financian y quién controla los recursos públicos”, sostuvo Rabbia.

Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollarán entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Según consta en los fundamentos del proyecto, está prevista la participación de más de 7.000 atletas de los 15 comités olímpicos que integran ODESUR, con competencias en más de 50 disciplinas.

Un crédito por hasta USD 75 millones

La Ley Provincial 14.388 autorizó al Poder Ejecutivo a tomar un crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por hasta USD 75 millones, destinado a financiar infraestructura deportiva y habitacional para los Juegos. Según las estimaciones oficiales consignadas en el proyecto, la inversión total en obras ronda los USD 90 millones, mientras que la diferencia sería cubierta con aportes del Tesoro provincial.

Uno de los puntos centrales del pedido apunta justamente a determinar el grado de afectación, compromiso y ejecución de esos fondos, con el detalle de los montos desembolsados, los pendientes y el cronograma previsto.

El diputado Miguel Rabbia presentó un pedido de informes para que el Gobierno detalle cómo se administran los recursos destinados a los Suramericanos 2026.

“Esa deuda no la paga un gobierno: la afrontan todos los santafesinos. Por eso, cuanto mayor es el compromiso de recursos públicos, mayor tiene que ser la transparencia”, señaló el legislador.

Entre las intervenciones mencionadas en el proyecto aparecen el Centro de Tiro Deportivo en Recreo, el Microestadio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) en Santa Fe, el Estadio Multipropósito de Rafaela, la puesta en valor del Parque Independencia de Rosario y viviendas para alojar a los atletas, entre otras.

Fideicomisos y contrataciones

El pedido también pone el foco en las estructuras utilizadas para gestionar los recursos y las contrataciones. En ese sentido, solicita información sobre su conformación, normativa y costos administrativos, además de las actuaciones realizadas por la Asociación Civil XIII Juegos Suramericanos 2026.

“Un fideicomiso puede ser una herramienta financiera válida. La pregunta es otra: ¿por qué para administrar recursos públicos y deuda pública se necesita una estructura por fuera de los mecanismos habituales de la administración provincial?”, planteó Rabbia.

Además, el legislador pretende conocer qué empresas resultaron adjudicatarias, cuáles fueron los montos contratados y qué plazos de ejecución se establecieron, junto con copias de los contratos y de los procesos licitatorios. También pide precisiones sobre los controles realizados por el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

“Nuestro rol desde la Legislatura es controlar las acciones del Ejecutivo, en este caso cómo se administran los recursos de los santafesinos. Los Juegos pueden dejar infraestructura, turismo y oportunidades, pero también tienen que dejar cuentas, controles y responsabilidades claras”, concluyó Rabbia.