Una histórica cadena de electrodomésticos cerró 20 sucursales y hay decenas de despidos

Musimundo cerró 20 sucursales en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en medio de la crisis que atraviesa la compañía y de un escenario marcado por la caída del consumo y los cambios en los hábitos de compra. Allegados a la empresa indicaron que se habrían perdido más de 100 puestos de trabajo, aunque esa cifra no fue confirmada oficialmente.

Los cierres se producen mientras Carsa, la empresa chaqueña propietaria de la cadena, atraviesa un concurso preventivo de acreedores. Desde el entorno de la firma señalaron que buscarán saldar sus compromisos y salir del proceso judicial, y explicaron que los locales cerrados se encontraban en ciudades donde Musimundo contaba con más de un punto de venta.

La medida generó incertidumbre entre los trabajadores afectados, quienes esperan precisiones respecto del pago de salarios adeudados y las indemnizaciones correspondientes.

Una empleada de uno de los locales de Posadas, con 16 años de antigüedad, relató a Misiones Online que inicialmente les habían informado que pasarían, conservando su antigüedad, a una empresa que compraría la operación. Sin embargo, posteriormente les comunicaron que la venta se había frustrado y que el establecimiento cerraría.

Una empresa en concurso preventivo

Carsa había solicitado en julio el concurso preventivo de acreedores, decisión que fue comunicada formalmente a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

De acuerdo con la información difundida, la deuda concursal asciende a $63.500 millones. Además, a fines de mayo de 2026 registraba pasivos con entidades bancarias por aproximadamente $3.060 millones. Entre sus principales acreedores aparecen el Banco Nación, con cerca de $1.549 millones, y el Nuevo Banco del Chaco, con otros $300 millones.

No es la primera vez que Carsa recurre a esta herramienta judicial para reorganizar sus obligaciones: en junio de 2018 ya se había presentado en concurso de acreedores, en aquel momento con una deuda declarada de $900 millones.

Antes de la actual presentación judicial también se había negociado una posible venta de Musimundo a los propietarios de On City, cadena surgida del cambio de identidad comercial de los establecimientos operados por Electrónica Megatone. Finalmente, las partes no alcanzaron un acuerdo.

Menor consumo y nuevos hábitos de compra

La situación de Musimundo se desarrolla además en un contexto de reconfiguración del negocio de electrodomésticos y tecnología, con un creciente peso del comercio electrónico frente a las tradicionales redes de locales físicos.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico citados en la información, durante el primer semestre de 2026 las ventas online aumentaron un 28% interanual en términos nominales, por debajo de una inflación del 33,5% para el período señalado, lo que representó una caída en términos reales.

El canal digital representa actualmente el 28% de las ventas de las empresas relevadas, mientras que seis de cada diez compañías consideran que continuará creciendo a un ritmo igual o superior al de las ventas físicas.

Este escenario representa un desafío particular para cadenas como Musimundo, cuyo modelo históricamente estuvo apoyado en una extensa presencia de locales físicos, en un mercado atravesado por un consumo debilitado, mayores costos operativos y cambios en las formas de compra.