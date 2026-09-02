Trump dijo que Venezuela "todavía no está preparada" para las elecciones, pero que serán "pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, aunque aseguró que espera que los comicios puedan realizarse “pronto”. Sus declaraciones se produjeron el mismo día en que Washington y Caracas profundizaron su cooperación en el sector energético.

“No creo que estén preparados todavía”, respondió Trump ante una consulta de periodistas en la Casa Blanca. Sin embargo, inmediatamente dejó abierta la posibilidad de que el proceso electoral se concrete en un plazo cercano: “Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto”, agregó.

El mandatario estadounidense sostuvo que la transición política venezolana todavía es reciente y que el país debe atravesar una etapa previa antes de volver a las urnas. Según su visión, primero debe consolidarse el nuevo escenario político surgido tras la salida del poder de Nicolás Maduro.

Trump aseguró además que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, comparte el objetivo de avanzar hacia elecciones, aunque todavía no existe una fecha definida. “Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, afirmó.

El presidente estadounidense también elogió la gestión de Rodríguez, al considerar que está haciendo “un trabajo muy, muy bueno” y que “es muy respetada”.

Una nueva relación entre Washington y Caracas

Las declaraciones reflejan el cambio en la relación entre Estados Unidos y Venezuela desde enero, cuando Washington capturó y depuso a Maduro y comenzó a trabajar directamente con el gobierno encabezado por Rodríguez.

Trump vinculó esta nueva etapa con una estrategia destinada a transformar las condiciones económicas de Venezuela. “Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno”, sostuvo.

El mandatario también se refirió al escenario político latinoamericano y afirmó que la región atraviesa un giro hacia gobiernos más cercanos a Washington. “Han pasado de la izquierda a la derecha. Todos están yendo hacia la derecha”, señaló.

En ese sentido, Trump aseguró que su influencia contribuyó al triunfo electoral de distintos dirigentes de la región. “Ayudé a ganar elecciones a muchas personas”, afirmó.

Acuerdos petroleros y mayor cooperación energética

Las declaraciones de Trump coincidieron con una jornada en la que Estados Unidos y Venezuela avanzaron en nuevos acuerdos para ampliar la producción petrolera y recuperar infraestructura energética.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, participó en Caracas de una ceremonia junto a Delcy Rodríguez, en la que empresas internacionales formalizaron nuevos compromisos de inversión.

Entre ellos se destacó el anuncio de Chevron, que prevé invertir más de 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y busca duplicar su producción en Venezuela hasta alcanzar unos 600.000 barriles diarios. La petrolera italiana Eni también firmó acuerdos con Caracas para ampliar su participación en el sector.

Wright calificó la jornada como “un día histórico en la transformación de Venezuela” y sostuvo que la política impulsada por Trump apunta a “traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo venezolano”.

El funcionario remarcó además la intención de Washington de acelerar el proceso de cooperación. “Estamos tratando de ir a la velocidad de la luz”, afirmó.

Para Wright, el sector energético tendrá un papel central en la transformación económica del país: “El catalizador para transformar Venezuela es la energía”, sostuvo.