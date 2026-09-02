Miércoles 02 de septiembre de 2026

Interés General — 02.09.2026 —

El Municipio detalló los trabajos de bacheo que se realizan en calle Azcuénaga

Se trata de las tareas de bacheo de pavimento asfáltico que comenzaron este miércoles, en el tramo entre 7 de Marzo y 9 de Julio, y avanzarán hacia el sur hasta Ruta 19.

La Municipalidad informó los trabajos que comenzaron para reparar la deteriorada calle Azcuénaga. (Crédito: STD)
La Municipalidad informó los trabajos que comenzaron para reparar la deteriorada calle Azcuénaga. (Crédito: STD)

Por Santotomealdía

Luego de las primeras tareas de bacheo, la Municipalidad de Santo Tomé brindó detalles sobre los trabajos que se llevan adelante en calle Azcuénaga, una de las arterias que presenta un importante deterioro y que en los últimos meses había generado reiterados reclamos de vecinos y usuarios de la vía.

Según precisaron en un comunicado, "en primera instancia, la intervención tendrá lugar en los 100 metros comprendidos entre avenida 7 de Marzo y 9 de Julio, avanzando siempre con el frente de trabajo por calle Azcuénaga hacia el sur".

Las tareas contemplan "la demolición de pavimento deteriorado, rearmado de base estructural y la recomposición de la carpeta asfáltica", informaron.

El enorme bache de Azcuénaga y 9 de Julio fue rellenado con tierra y sería intervenido esta semana. (Crédito: STD)

"Debido a las obras que se están llevando adelante, se recomienda circular con precaución y prestar atención a las indicaciones del personal de obra y agentes de tránsito municipal", concluye el comunicado.

De esta manera, el Municipio garantizará las condiciones mínimas de transitabilidad en la arteria. Por el momento, no se informó si se prevén trabajos de reparación en otras calles de pavimento flexible que presentan sectores muy deteriorados.

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