Santa Fe: inauguraron el estadio que se utilizará para los Juegos Suramericanos

La ciudad de Santa Fe sumó un nuevo escenario para el deporte con la inauguración del Invencible Santa Fe, un estadio multipropósito ubicado en el predio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), que será una de las sedes de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El recinto quedó formalmente inaugurado este sábado y tendrá como principal actividad durante la competencia continental al handball, con partidos de las ramas femenina y masculina. Como parte de la puesta en funcionamiento, luego del acto inaugural se disputó una jornada de la Copa Santa Fe de esta disciplina, que sirvió como primera prueba deportiva en las nuevas instalaciones.

Durante la ceremonia, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó que la construcción del estadio atravesó distintas gestiones y remarcó la importancia de sostener proyectos de infraestructura más allá de los cambios de gobierno. “Ser invencible también significa que aquí hay políticas de Estado, que no viene un gobierno y hace todo de nuevo o deja sin terminar lo que había empezado un gobierno anterior”, sostuvo.

Pullaro también explicó el origen del nombre elegido para el estadio, vinculado con la historia provincial. “Le quisimos poner a los estadios ‘Invencible’ porque representa nuestra historia y también nuestra identidad cultural. Los santafesinos somos así, invencibles por lo que representa el brigadier Estanislao López”, señaló.

Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, puso el foco en la incorporación de infraestructura deportiva a la ciudad. “Desde chico soñé con tener infraestructura y estadios para hacer deporte de primer nivel, y hoy tengo la suerte de inaugurarlo junto al gobernador en mi ciudad”, expresó.

Una obra que también transformó el entorno

El estadio cuenta con más de 3.400 localidades, entre tribunas y palcos, además de espacios para prensa y transmisiones, sectores diferenciados para deportistas y espectadores, una sala de conferencias y áreas destinadas a personas con movilidad reducida.

La construcción comenzó en mayo de 2025 y estuvo acompañada por trabajos de infraestructura en los alrededores. Entre ellos se encuentra la transformación de la calle Raúl Tacca, donde se ejecutó un nuevo bulevar con ciclovía, veredas y doble sentido de circulación.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que los trabajos no se limitaron a la construcción del estadio y consideró que las intervenciones realizadas en el sector permitirán generar “un nuevo polo urbano”. “No es solo una obra pública, sino también un espacio de circulación social muy importante que va a tener Santa Fe”, afirmó.

El nuevo escenario se integra a un polo deportivo que reúne otros espacios vinculados con la actividad física y el alto rendimiento, entre ellos la renovada pista de atletismo del CARD, las canchas de hockey de la Asociación Santafesina, clubes de rugby y el Instituto Superior de Educación Física.

El estadio será sede del handball en los Juegos Suramericanos

El Invencible Santa Fe será uno de los escenarios principales de los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países.

En este estadio se disputarán todas las competencias de handball. La rama femenina tendrá lugar entre el 16 y el 20 de septiembre, mientras que los partidos masculinos se jugarán del 22 al 26.

El senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi, destacó justamente el impacto que puede tener la llegada de una competencia internacional en la promoción del deporte entre los más jóvenes. “Muchos jóvenes van a ver a deportistas de primer nivel de Sudamérica y los van a querer imitar. Esa es una buena invitación a hacer deporte, que es salud, convivencia, disciplina y educación”, señaló.

Una obra con participación de empresas santafesinas

La construcción también involucró a empresas y trabajadores de distintos puntos de la provincia. Una de ellas fue Grupo Idea, de Reconquista, que participó en la fabricación y el montaje de las carpinterías del estadio.

Pablo Nicola, integrante de la firma, resaltó el aporte de trabajadores del norte santafesino. “Hoy tenemos carpinterías fabricadas por manos santafesinas, por hombres y mujeres del norte de nuestra provincia”, destacó.

La primera prueba, con la Copa Santa Fe

Tras el acto inaugural, el estadio tuvo su primer evento deportivo con una jornada de la Copa Santa Fe de handball, que permitió poner en funcionamiento las instalaciones antes de la llegada de las delegaciones internacionales.

Nahuel Torrielli, representante de Alianza Santo Tomé, consideró que se trata de “un estadio de primer nivel, no solo provincial y nacional, sino continental”. En tanto, Ana Goñé, de I. L. Peretz, destacó la importancia de contar con un escenario de estas características: “Tener este estadio acá es increíble para el crecimiento del deporte”.

De esta manera, Santa Fe incorporó un nuevo espacio para el deporte de alto rendimiento, que tendrá su primera gran prueba internacional en septiembre con la realización de los Juegos Suramericanos y que, posteriormente, quedará como parte de la infraestructura deportiva disponible para la ciudad.