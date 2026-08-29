Debate por la morosidad: la oposición presiona en Diputados y el Gobierno busca contener la ofensiva

El debate por la creciente morosidad de los hogares comenzará a ganar espacio en la Cámara de Diputados, en medio de una pulseada entre el oficialismo y los bloques opositores por acelerar —o contener— el tratamiento de las iniciativas que buscan atender el problema. En los últimos meses fueron presentados alrededor de 50 proyectos vinculados con las dificultades para afrontar deudas, créditos y tarjetas, pero hasta ahora ninguno logró avanzar de manera significativa.

La oposición pretende volver a reunir el próximo miércoles 9 de septiembre una mayoría que le permita emplazar a las comisiones correspondientes y establecer un cronograma para discutir las distintas propuestas. El antecedente que alimenta sus expectativas es la última sesión, en la que 133 diputados acompañaron el pedido para abordar la problemática de la morosidad, aunque la iniciativa no pudo ser tratada porque no formaba parte del temario y para incorporarla en ese momento se requería una mayoría especial de tres cuartos.

A partir de ese resultado, 49 diputados de ocho bloques formalizaron la convocatoria para avanzar con el tema. Entre quienes acompañaron aparecen también legisladores de espacios provinciales que habitualmente respaldan al Gobierno, lo que llevó a la oposición a considerar que existe margen para volver a reunir una mayoría y forzar el tratamiento parlamentario.

El oficialismo, sin embargo, respondió con una convocatoria de la Comisión de Finanzas para el 2 de septiembre, apenas una semana antes de la sesión impulsada por la oposición. La comisión, que tuvo una actividad limitada durante el año, incorporó en su temario distintos proyectos relacionados con la problemática: declaraciones de emergencia, programas de reestructuración de deudas, iniciativas destinadas a jubilados y deudores de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios UVA y modificaciones a los límites de los intereses.

La oposición anticipó que participará de esa reunión, aunque mantendrá el pedido de emplazamiento para el 9 de septiembre. El objetivo es avanzar hacia un dictamen que permita acelerar posteriormente el tratamiento de las iniciativas en el recinto. El diputado radical Pablo Juliano cuestionó la estrategia oficialista y consideró que la convocatoria a una comisión aislada no resuelve el planteo opositor, que apunta a conformar plenarios para abordar integralmente las distintas propuestas.

Mientras tanto, el debate también comenzó a trasladarse al Senado, donde los bloques opositores siguen de cerca lo que suceda en Diputados. En un escenario favorable para quienes impulsan las iniciativas, estiman que el tema podría llegar a discutirse en la Cámara alta durante octubre, por lo que ya comenzaron los contactos para conocer la posición de los gobernadores.

La postura del Gobierno

Desde La Libertad Avanza mantienen una mirada diferente sobre el alcance de la problemática. El oficialismo sostiene que la situación está sobredimensionada y que el aumento de la morosidad responde, entre otros factores, a dificultades vinculadas con determinados consumos y al endeudamiento de los hogares.

Con la convocatoria a la Comisión de Finanzas, el oficialismo busca canalizar la discusión dentro de las comisiones y desactivar el pedido de sesión impulsado por la oposición. La estrategia también apunta a ofrecer una alternativa a los bloques aliados que podrían acompañar el emplazamiento.

Los datos del Banco Central, sin embargo, muestran una evolución significativa de los niveles de incumplimiento. La mora bancaria pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,8% en junio de 2026, mientras que el deterioro también alcanzó a los préstamos personales y las tarjetas de crédito.

En los préstamos personales, la morosidad avanzó del 3,3% al 15,9%, mientras que en las tarjetas de crédito pasó del 1,6% al 13,1% en el período analizado. Uno de los sectores más afectados es el de los jóvenes de entre 18 y 25 años, cuya participación en el sistema bancario creció fuertemente en los últimos dos años y que registra actualmente la tasa de mora más elevada: pasó del 24,7% al 40,8%.

El desafío de unificar los proyectos

Más allá de conseguir los votos necesarios para forzar el tratamiento, la oposición enfrenta otro problema: convertir las 50 iniciativas existentes en una propuesta común. Los proyectos presentan diferencias importantes respecto del alcance de las medidas y de la forma en que debería intervenir el Estado frente al endeudamiento.

En algunos bloques plantean que primero será necesario acercar posiciones para construir un texto consensuado, mientras que desde Unión por la Patria aseguran que existe disposición para alcanzar un proyecto que no implique un costo fiscal para el Estado.

La discusión, de todos modos, parece encaminada a ingresar finalmente en la agenda parlamentaria. La reunión de la Comisión de Finanzas será el primer escenario para medir si oficialismo y oposición pueden encontrar puntos de acuerdo o si, por el contrario, la disputa por la morosidad terminará desembocando en una nueva confrontación en el recinto.