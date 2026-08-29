Boca encontró el gol en la última jugada y derrotó a Lanús

Boca Juniors volvió a la Bombonera y lo hizo con una victoria agónica ante Lanús. El Xeneize se impuso 1-0 gracias a un gol de Tomás Belmonte en la última jugada del partido y consiguió tres puntos importantes en el Torneo Clausura. Con este resultado, quedó octavo en la Zona A y también escaló al tercer puesto de la Tabla Anual, con 40 puntos, a dos de los líderes, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

El primer tiempo tuvo a Lanús como protagonista. El equipo de Mauricio Pellegrino avisó apenas iniciado el encuentro, cuando Felipe Peña Biafore estrelló un cabezazo en el travesaño. Sobre el cierre de la etapa, Franco Watson volvió a estar cerca de abrir el marcador, pero su remate terminó impactando en el palo.

Boca, en cambio, tuvo dificultades para generar peligro y prácticamente no consiguió inquietar a Nahuel Losada. Su oportunidad más clara llegó a través de un cabezazo de Alan Velasco, que pasó cerca de uno de los postes.

El desarrollo no cambió demasiado en el comienzo del complemento. Lanús volvió a tener una buena posibilidad con Peña Biafore, aunque el mediocampista no pudo superar a Álvaro Montero. Más tarde, volvió a aparecer dentro del área con otro cabezazo que se fue desviado.

Boca sufrió además la ausencia de Tomás Aranda, una de las jóvenes figuras del equipo, quien se lesionó durante un entrenamiento y debió ser operado. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena encontró una alternativa para cambiar el desarrollo del partido con los ingresos de Leandro Paredes, Sebastián Villa y Enner Valencia.

La entrada de Paredes, que sumó alrededor de 30 minutos, le permitió al Xeneize mejorar su funcionamiento y adelantarse algunos metros en el campo. De todos modos, el gol se hizo esperar hasta el último instante.

Cuando todo parecía terminar en empate, Santiago Ascacíbar encontró a Tomás Belmonte con un gran pase y lo dejó mano a mano con Losada. El mediocampista resolvió con una definición por encima del arquero y desató el festejo en la Bombonera para el 1-0 definitivo.

El triunfo le permite a Boca tomar aire y llegar con mayor confianza a una semana exigente. El miércoles, desde las 21:15, enfrentará a Vélez en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, mientras que el sábado viajará a Mendoza para visitar a Gimnasia desde las 16:30.

Lanús, por su parte, dejó pasar una buena oportunidad para sumar en su pelea por la clasificación a las copas internacionales de 2027. El Granate buscará recuperarse el próximo domingo, cuando reciba a Defensa y Justicia desde las 17.