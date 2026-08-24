Las Leonas evitaron a Países Bajos y enfrentarán a Australia por un lugar en la final

Las Leonas empataron 0-0 ante Bélgica y terminaron primeras en el Grupo F de la segunda fase del Mundial de hockey 2026. Con este resultado, el seleccionado argentino se clasificó a las semifinales y evitó a Países Bajos, una de las grandes candidatas al título.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llegó a este partido después de una contundente victoria por 3-0 ante España y necesitaba al menos un empate para asegurarse el primer puesto de la zona. Finalmente, las argentinas no pudieron romper el cero, pero consiguieron el resultado que buscaban para avanzar a la próxima instancia.

De esta manera, Las Leonas finalizaron la segunda fase como líderes de su grupo y se medirán con Australia en las semifinales, que se disputarán el próximo jueves.

La selección argentina había llegado a esta instancia con tres puntos arrastrados de la primera fase, producto del triunfo conseguido ante Alemania. Luego sumó una goleada frente a España y cerró su participación en el grupo con el empate ante las belgas.

Australia, por su parte, terminó segunda en el Grupo E, detrás de Países Bajos, y será la rival de Las Leonas por un lugar en la final del Mundial.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Bélgica y Países Bajos, los dos países anfitriones de la competencia. Así, Argentina quedó del lado del cuadro que le permite evitar a las neerlandesas hasta una eventual final.