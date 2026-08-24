Adorni pidió una prórroga para responder las dudas de la Justicia sobre su patrimonio

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni pidió una prórroga para responder el requerimiento de la Justicia en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Su abogado solicitó extender el plazo de 15 días que había otorgado el fiscal Gerardo Pollicita para presentar documentación y explicar las inconsistencias detectadas en su situación patrimonial.

El plazo original vence este miércoles 26 de agosto, aunque fuentes judiciales anticiparon que el fiscal podría concederle otros 15 días para responder las observaciones. Una vez cumplida esa instancia, Pollicita deberá definir si corresponde avanzar con una citación a indagatoria o si no existen elementos suficientes para hacerlo.

El requerimiento fiscal contiene 20 puntos que Adorni debe explicar. Pollicita señaló que los incrementos patrimoniales, adquisiciones y desembolsos detectados, al ser comparados con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.

Uno de los principales aspectos bajo análisis está relacionado con los ingresos y gastos registrados durante el período en que Adorni estuvo al frente de la Jefatura de Gabinete. Según la investigación, el exfuncionario percibió 35 haberes durante su permanencia en el cargo.

Al sumar esos ingresos con los de su esposa, Bettina Angeletti, la investigación estableció un patrimonio de $229.752.283,20. Sin embargo, los gastos registrados por el grupo familiar durante el mismo período alcanzaron los $272.820.832,20, lo que arroja una diferencia de $43.068.549 que el fiscal busca esclarecer.

A esa diferencia se agregan gastos por US$402.578,12, que también fueron incluidos entre los movimientos que, según Pollicita, no encuentran correlato con los ingresos lícitos comprobados.

El fiscal también solicitó explicaciones sobre préstamos recibidos por familiares de Adorni, en particular Silvia Pais y Norma Zuccolo, además de la compra de un automóvil y distintos gastos vinculados con un inmueble ubicado en el country Indio Cuá.

Con la eventual extensión del plazo, Adorni tendrá más tiempo para presentar la documentación requerida y responder las 20 observaciones planteadas por la Fiscalía. Recién después de analizar esas explicaciones, Pollicita determinará los próximos pasos de la investigación.