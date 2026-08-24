Escuela 49: reclaman mejoras en los accesos ante las dificultades en días de lluvia

Por Santotomealdía



Las dificultades para ingresar a la Escuela N° 49 “Agustín Araya”, especialmente durante y después de las lluvias, motivaron un nuevo reclamo para que el Municipio intervenga en el entorno del establecimiento de barrio Las Vegas. El pedido contempla mejoras en la transitabilidad de calles y senderos peatonales, reposición de luminarias y tareas de mantenimiento.

El problema puede llegar incluso a afectar la asistencia de los alumnos, según explicó el concejal Guillermo Rey Leyes, quien llevó el reclamo de la comunidad educativa al Concejo Municipal. El edil advirtió que muchos chicos pertenecen a familias de bajos recursos y dependen de la ración de comida que reciben en la escuela, por lo que no poder concurrir tiene consecuencias que exceden la pérdida de la jornada escolar.

El planteo quedó formalizado mediante el Proyecto de Comunicación 14.567, presentado por el concejal del PDP en la última sesión. En diálogo con Nova al Día, Rey Leyes precisó que las dificultades se presentan en el cuadrante que rodea al establecimiento, donde mencionó las calles Estados Unidos de México, Richieri, Seguí y La Prade.

“Sobre todo en estos días complejos de lluvia, hacen que el ingreso o la llegada y la salida al establecimiento por parte de los padres y de los niños se complejice”, explicó.

Así estaba este fin de semana calle EEUU de México, a metros de la escuela. (Crédito: STD)

El reclamo también comprende el mejoramiento de senderos peatonales y la reposición de luminarias. Sobre este último punto, el concejal señaló que algunas fueron reparadas anteriormente, pero otras necesitan ser reemplazadas, especialmente teniendo en cuenta que durante el horario de ingreso todavía hay poca luz. La iluminación, agregó, también resulta importante para la seguridad de quienes viven y circulan por el sector.

Asimismo, mencionó el desmalezado del entorno, una situación que actualmente se encuentra controlada por la época invernal pero que requiere atención durante los meses de mayor crecimiento de la vegetación.

Rey Leyes explicó que el planteo fue trabajado con el equipo directivo de la Escuela 49 y que la propia comunidad educativa ya había presentado una nota solicitando intervenciones. Además, indicó que recorrieron el sector y mantuvieron conversaciones con personal de Obras Públicas.

Según señaló, algunas respuestas, como la reposición de luminarias, podrían concretarse rápidamente, mientras que la recuperación de senderos y, fundamentalmente, la transitabilidad de las calles requieren mayor planificación.

“La idea es poner en conocimiento al Ejecutivo de algo que ya debería tenerlo visto y, sobre todo, acompañar el reclamo y las solicitudes de la comunidad educativa”, resumió el concejal.