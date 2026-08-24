“Basta de abusos”: Palo Oliver cuestionó al Banco Santa Fe por los vencimientos de las tarjetas

Por Santotomealdía



“Basta de abusos”, reclamó el diputado provincial Fabián Palo Oliver al cuestionar al Banco Santa Fe por el adelantamiento de las fechas de vencimiento de las tarjetas de crédito Visa. La polémica comenzó a crecer este domingo, luego de que numerosos clientes recibieran sus resúmenes con vencimiento para el próximo 1° de septiembre, cuando muchos empleados públicos provinciales todavía no habrán percibido sus salarios.

El legislador del Frente Amplio por la Soberanía y exintendente de nuestra ciudad reclamó que la entidad modifique las fechas y pidió la intervención del Gobierno provincial. Además, este lunes advirtió que, si el problema no se resuelve, impulsará una movilización de clientes frente a las sucursales y planteó una discusión más amplia: que los empleados públicos puedan elegir libremente el banco en el que cobran sus haberes.

Palo Oliver comenzó a expresarse sobre el tema durante el domingo, al compartir una publicación del abogado constitucionalista Mariano Bar, quien había cuestionado que se adelantaran los cierres y vencimientos sin previo aviso.

Al citar esa publicación, el diputado puso el foco en la relación entre la entidad financiera y el Estado provincial. “Tiene toda la cartera de la cuenta sueldo” del Gobierno de Santa Fe, señaló, y agregó: “Es corta y fácil, o vuelven atrás o se debe buscar otro banco como entidad financiera”.

Más tarde, Palo Oliver interpeló directamente al Ejecutivo provincial. “Señores funcionarios del Gobierno de Santa Fe, el Banco Santa Fe, entidad financiera del Estado Provincial, tomó la decisión abusiva de fijar el cierre de vencimiento de las tarjetas de crédito el 1ro de mes. ¿Van a actuar?”, publicó.

Horas después, el propio legislador aseguró haber recibido información sobre una intervención del Gobierno. “Me terminan de confirmar que desde el gobierno se comunicaron, hoy mismo, con las autoridades del Banco y mañana lo estarían ‘corrigiendo’. Que así sea”, escribió durante la noche del domingo.

Sres funcionarios de @GobSantaFe , el @Banco_SantaFe , entidad financiera del Estado Provincial tomó la decisión abusiva de fijar el cierre de vencimiento de las tarjetas de crédito el 1ro de mes.

Van actuar? — Fabian Palo Oliver (@PaloOliver) August 23, 2026

Un nuevo reclamo este lunes

Pese a esa información, este lunes por la mañana Palo Oliver volvió a reclamar públicamente al Banco Santa Fe y elevó el tono de sus cuestionamientos. “Si no modifican las fechas de vencimiento y cierres de tarjeta de crédito Visa vamos a movilizar a los miles de clientes a las puertas de las sucursales para hacerles sentir la bronca”, advirtió.

En esa misma publicación, anticipó que trabajará para que “los empleados públicos puedan elegir libremente la entidad donde cobrar sus haberes” y cerró su mensaje con la expresión que sintetizó sus cuestionamientos: “Basta de abusos y de falta de empatía con ‘los clientes’”.

Sres. @Banco_SantaFe soy diputado Provincial de Santa Fe, les informo que si no modifican las fechas de vencimiento y cierres de tarjeta de Crédito Visa vamos a movilizar a los miles de clientes a las puertas de las sucursales para hacerles sentir la bronca ???? — Fabian Palo Oliver (@PaloOliver) August 24, 2026

La Defensoría también intervino

La controversia derivó este lunes en una presentación formal de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, que pidió al Banco Santa Fe que revea las fechas de vencimiento y las establezca después del momento en que los agentes de la Administración Pública provincial perciben sus haberes.

El planteo surgió, precisamente, a partir de numerosas consultas y reclamos de usuarios preocupados por tener que afrontar el pago de sus tarjetas antes de cobrar sus salarios.

Por su parte, el Banco Santa Fe informó que no cobrará intereses a quienes tengan el vencimiento antes de percibir sus haberes y señaló que las próximas fechas serán adecuadas al cronograma de pagos de la Administración Pública.

La situación puso en primer plano un problema concreto para quienes dependen de la acreditación de su salario para cancelar el resumen de la tarjeta: cuando el vencimiento se produce antes del cobro, incluso una diferencia de pocos días puede obligarlos a buscar otras alternativas para afrontar el pago o exponerse a costos adicionales.

En ese contexto, Palo Oliver sumó al reclamo puntual una discusión de mayor alcance al plantear la posibilidad de que los empleados públicos provinciales puedan decidir en qué entidad financiera percibir sus salarios.