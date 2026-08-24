Los Leones vencieron a India y se clasificaron a las semifinales del Mundial de hockey

Los Leones vencieron 5-3 a India y se clasificaron a las semifinales del Mundial de hockey, que se disputa en Bélgica y Países Bajos. El seleccionado argentino masculino consiguió el triunfo con goles de Joaquín Toscani, Nicolás della Torre, Tomás Domene —en dos oportunidades— y Lucas Toscani, y horas más tarde confirmó su clasificación tras el empate 2-2 entre Países Bajos e Inglaterra.

Argentina terminó segunda en el Grupo E y se metió entre los cuatro mejores del torneo. En semifinales enfrentará a Alemania, el próximo viernes desde las 15.30 (hora argentina). Será la primera vez que Los Leones disputen esta instancia desde el Mundial de 2014, cuando consiguieron la medalla de bronce.

El equipo dirigido por Lucas Rey tuvo un comienzo inmejorable frente a India y se puso en ventaja a los 40 segundos. Joaquín Toscani aprovechó la primera oportunidad y marcó el 1-0 para los argentinos.

Antes de finalizar el primer cuarto, Nicolás della Torre amplió la diferencia a través de un córner corto con una gran definición. India logró descontar antes del cierre de la primera mitad y dejó el partido abierto de cara al complemento.

Los Leones volvieron a golpear en el tercer cuarto. Tomás Domene apareció con un potente revés para el 3-1 y poco después volvió a marcar, esta vez de penal, para establecer el 4-1. El delantero cordobés se convirtió nuevamente en una de las figuras ofensivas del seleccionado argentino.

En el último cuarto, Lucas Toscani convirtió el quinto gol y Argentina parecía tener el partido controlado. India reaccionó y consiguió descontar en dos oportunidades, pero Los Leones lograron sostener la ventaja y cerraron el encuentro con un 5-3 que los dejó a la espera del resultado del otro partido de la zona.

La clasificación se confirmó horas después. Argentina necesitaba que Inglaterra no ganara por tres o más goles ante Países Bajos, ya que una victoria de esa magnitud dejaba al seleccionado afuera de las semifinales. Finalmente, neerlandeses e ingleses empataron 2-2 y Los Leones aseguraron su lugar entre los cuatro mejores.

El camino de Los Leones en el Mundial

Argentina había terminado segunda en el Grupo A, con seis puntos. En su debut derrotó 3-0 a Japón, luego perdió 3-1 ante Países Bajos y cerró la primera fase con una contundente goleada 7-1 sobre Nueva Zelanda.

En la segunda instancia, el seleccionado argentino consiguió un triunfo clave ante Inglaterra por 3-1, con un triplete de Domene, antes de enfrentar a India en la definición del grupo.

Con esta clasificación, Los Leones vuelven a disputar una semifinal mundialista 12 años después de aquella histórica actuación en La Haya 2014. En ese torneo derrotaron a Inglaterra 2-0 en el partido por el tercer puesto y se quedaron con la medalla de bronce.

Ahora buscarán dar un paso más y meterse en la final. Alemania, vigente campeón mundial, será el próximo rival en un partido que se disputará el viernes desde las 15.30.