Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada y ratificó el rumbo económico

El presidente Javier Milei volvió este lunes a la Casa Rosada después de 24 días y encabezó una reunión con los principales integrantes de su Gabinete, en un encuentro que se extendió durante casi tres horas y estuvo centrado en la situación económica, el escenario político y la estrategia del Gobierno de cara a los próximos meses.

El mandatario llegó cerca de las 9.25 y aguardó en la sede del Ejecutivo el arribo de los funcionarios, antes de iniciar la reunión prevista para las 10 en el Salón Eva Perón. La convocatoria contó con una asistencia casi completa: solo estuvieron ausentes las ministras Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Sandra Pettovello (Capital Humano), ambas con compromisos en el exterior. El asesor presidencial Santiago Caputo se sumó posteriormente.

Durante el encuentro, Milei reafirmó su decisión de mantener el rumbo del programa económico y sostuvo ante sus funcionarios que no modificará las ideas que orientan su gestión en busca de resultados electorales. “No va a traicionar sus ideas en pos de resultados electorales”, señalaron fuentes oficiales al referirse a uno de los mensajes transmitidos por el Presidente.

Entre los principales temas económicos abordados estuvo la evolución de la morosidad. Según explicaron desde el oficialismo, Milei expuso sobre una supuesta tendencia descendente de ese indicador y sostuvo que los datos disponibles no muestran actualmente un escenario de crisis.

La reunión también tuvo un capítulo político. El Presidente pidió a sus funcionarios comunicar los logros de la gestión y reforzar el discurso oficial frente a lo que considera mensajes destinados a generar incertidumbre y temor tanto en la sociedad como en los mercados.

La convocatoria representó el regreso de una reunión formal de todo el Gabinete después de varias semanas. El último encuentro de estas características había sido el 9 de julio, cuando la plana completa del Ejecutivo se reunió luego del Te Deum por el Día de la Independencia.

En las últimas semanas, algunas voces del oficialismo habían planteado la necesidad de acelerar los resultados económicos. Entre ellas estuvo la senadora Patricia Bullrich, quien ratificó el rumbo del Gobierno pero reclamó “más velocidad en los resultados” para que la mejora pueda sentirse en los bolsillos de los ciudadanos.

La agenda legislativa del Gobierno

La vuelta de Milei a la Casa Rosada se produjo además en la previa de una semana con una intensa actividad parlamentaria. El Gobierno convocó para este martes a diputados y senadores a una reunión en la sede del Ejecutivo, con el objetivo de coordinar la estrategia legislativa.

El encuentro se realizará antes de la sesión prevista para el miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con los proyectos de Inocencia Fiscal II y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

El Poder Ejecutivo también mantiene entre sus prioridades la reforma electoral y otras iniciativas económicas, mientras busca evitar nuevos inconvenientes durante el tratamiento de sus proyectos en el Congreso.

En paralelo, el Gobierno trabaja en una nueva estrategia de comunicación, que contempla la designación de voceros para explicar en detalle las próximas iniciativas oficiales y reforzar luego esos mensajes a través de las redes sociales.

Con la reunión de este lunes, Milei retomó su actividad en la Casa Rosada después de permanecer durante buena parte de las últimas semanas en la quinta de Olivos, donde había mantenido una agenda principalmente privada. En ese período, además, realizó distintos viajes al exterior y participó de algunas actividades puntuales fuera de la residencia presidencial.