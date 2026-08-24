Con más de 90 propuestas, este miércoles comienza la 32ª Feria del Libro de Santa Fe

A partir de este miércoles 26, se realizará la 32ª Feria del Libro de Santa Fe, en la Estación Belgrano de la ciudad ciudad capital. Con entrada libre y gratuita, el encuentro es se extenderá hasta el domingo 30 de agosto, organizado de manera conjunta por el Ministerio de Cultura de la Provincia, la Municipalidad de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

La programación incluirá más de 90 actividades, 70 estands, presentaciones de libros, charlas y la participación de más de 18 invitados nacionales e internacionales. Las propuestas se desarrollarán en la Estación Belgrano, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), la Casa de la Cultura y el Mercado Editorial.

El tradicional evento fue presentado en una conferencia de prensa realizada en la Estación Belgrano, ubicada en bulevar Gálvez 1150, con la participación de autoridades provinciales, municipales y universitarias.

El secretario de Desarrollos Culturales de la Provincia, Paulo Ricci, recordó que el lema de la feria se mantiene bajo la consigna “Ciudad de Libros”. “La feria tiene una identidad propia y expresa la confluencia de tres instituciones que trabajan de manera articulada para que cada edición sea mejor. Pero Santa Fe también es una ciudad de libros: vive en sus narraciones, en sus escritoras y escritores, en sus lectores y en sus circuitos editoriales públicos e independientes”, señaló.

Ricci destacó además la presentación de novedades de Ediciones Santafesinas. “Estamos publicando una cantidad de libros comparable con los mejores momentos del Ministerio de Cultura. El trabajo conjunto entre provincia, municipio y universidad permite ofrecer una feria de excelencia, con autores nacionales y espacios para dialogar y reflexionar sobre literatura”, afirmó.

Finalmente, invitó a la comunidad a participar y subrayó el carácter abierto de la propuesta: “La Feria del Libro es libre y gratuita: no tiene costo para expositores, librerías, editoriales ni para el público”.

Una política pública esencial

La secretaria de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, Luciana Ceresola, celebró la apertura de los distintos espacios que integrarán la programación. “Es una alegría abrir las puertas de la Estación Belgrano, el MAC, la Casa de la Cultura y el Mercado Editorial para recibir más de 90 actividades, 70 estands, presentaciones de libros, charlas y a más de 18 invitados de alcance nacional e internacional”, indicó.

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, remarcó el valor de la articulación entre las tres instituciones organizadoras. “Esta propuesta nos vuelve a reunir para trabajar de manera conjunta entre provincia, municipio y universidad. Como lo hacemos desde hace más de 30 años, participaremos con Ediciones UNL, el catálogo de Vera Cartonera y propuestas editoriales de otras universidades del país”, explicó.

La 20ª edición del Argentino de Literatura

En el marco de la Feria del Libro se desarrollará también una nueva edición del Argentino de Literatura, que incluirá conferencias, mesas de narrativa, poesía, crítica y edición, presentaciones de libros y una performance.

El encuentro llega a su vigésima edición como un espacio de intercambio impulsado por la UNL, que reúne a escritores, poetas, críticos, editores y otros referentes del campo literario. Las actividades se realizarán de forma presencial en la planta alta de la Estación Belgrano.

Programación y horarios

La programación completa está disponible en www.santafecultura.gob.ar. Las actividades también se difundirán diariamente a través de las redes sociales de la feria y de las instituciones organizadoras.

La Feria del Libro abrirá de miércoles a jueves, de 15 a 21, y de viernes a domingo, de 15 a 22.