La Defensoría del Pueblo pidió al Banco de Santa Fe que postergue los vencimientos de las tarjetas

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe presentó un pedido formal al Banco Santa Fe para que revea las fechas de vencimiento de los resúmenes de las tarjetas de crédito Visa y las establezca después del momento en que los agentes de la Administración Pública provincial perciben sus haberes.

La presentación surgió a partir de las numerosas consultas y reclamos recibidos por la Defensoría luego de que se conocieran modificaciones en las fechas de vencimiento. El planteo apunta a evitar que los trabajadores provinciales deban afrontar intereses por no poder cancelar sus resúmenes antes de cobrar sus salarios.

El organismo fundamentó su pedido en que Banco Santa Fe es la entidad a través de la cual los agentes del Estado provincial perciben sus haberes y advirtió que, en muchos casos, las fechas establecidas para el pago de las tarjetas se ubican antes del cronograma de cobro.

Por ese motivo, la Defensoría solicitó formalmente que la entidad bancaria adopte las medidas necesarias para trasladar los vencimientos a una fecha posterior al cobro de los haberes, con el objetivo de resguardar los derechos económicos de los usuarios.

La presentación también fue enviada a la Gerencia de Protección al Usuario de los Servicios Financieros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y tomó como fundamento los derechos de los consumidores y usuarios establecidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

El reclamo se conoció luego del malestar generado entre clientes del Banco Santa Fe por el cambio en el vencimiento de los resúmenes correspondientes a septiembre. En particular, había trascendido que algunas tarjetas pasarían a vencer el 1° de septiembre, mientras que anteriormente la fecha prevista era el 4 de ese mes.

Ante esa situación, el Banco Santa Fe informó posteriormente que no cobrará intereses a quienes tengan el vencimiento antes de percibir sus haberes y señaló que las próximas fechas serán adecuadas, como es habitual, al cronograma de pagos de la Administración Pública.

Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo señalaron que, hasta el momento, no recibieron una respuesta oficial a la presentación realizada ante la entidad bancaria. El organismo indicó que continuará con las gestiones para obtener una solución que evite que los vencimientos se produzcan antes de que los trabajadores provinciales cobren sus salarios.