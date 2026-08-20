Avanza la investigación por la muerte de un niño de 6 años en San Justo: qué reveló la autopsia

La investigación por la muerte de Izán Aguirre Mendoza, el niño de seis años fallecido en San Justo, sumó un dato clave luego de conocerse el resultado preliminar de la autopsia. El estudio determinó que el menor murió por asfixia, compatible con un mecanismo de ahorcamiento o ahogamiento, de acuerdo con fuentes vinculadas a la causa.

El niño fue encontrado sin vida el miércoles en una vivienda donde vivía junto a su madre, identificada como R.M., de 22 años. La mujer estaba junto al cuerpo cuando llegó el abuelo paterno del menor, quien dio aviso sobre lo ocurrido.

A partir de las primeras diligencias, la fiscal de San Justo, Daniela Montegrosso, ordenó la detención de la madre, quien fue trasladada posteriormente a la ciudad de Santa Fe. La Justicia la considera por el momento la principal sospechosa de la muerte, aunque la investigación todavía no descarta la posible intervención de otras personas.

Durante una conferencia de prensa realizada este jueves, Montegrosso y el fiscal regional Jorge Nessier explicaron que se encuentran recolectando testimonios y realizando distintas pericias para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda. También fueron secuestrados teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que serán sometidos a análisis.

La Fiscalía informó además que la mujer no registra antecedentes penales, según el relevamiento realizado en las comisarías de San Justo y en organismos judiciales.

Nessier señaló que las primeras evidencias reunidas llevaron a los investigadores a considerar que la responsabilidad del hecho “parecería recaer en la madre del niño”, motivo por el cual se dispuso su detención. Sin embargo, aclaró que todavía resta avanzar con distintas medidas antes de definir una acusación y que no se descarta la participación de terceros.

En ese sentido, la Fiscalía deberá resolver en los próximos días si presenta formalmente una imputación dentro del plazo previsto de 96 horas o si solicita una prórroga de la detención para completar las medidas pendientes.

Luego de los primeros exámenes psicológicos realizados en San Justo, la mujer fue trasladada a Santa Fe capital para continuar con una evaluación más profunda en un centro de salud. Mientras tanto, permanece detenida a disposición de la Justicia.

El caso continúa bajo investigación y se espera que las pericias, los testimonios y el análisis de los dispositivos secuestrados permitan establecer cómo murió el niño y determinar las responsabilidades correspondientes.