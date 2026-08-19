Investigan la muerte de un niño de 6 años en San Justo: su madre quedó detenida

La Justicia investiga la muerte de un niño de 6 años ocurrida este miércoles por la tarde en una vivienda de barrio Reyes, en la ciudad de San Justo. En el marco de la causa, la fiscal Daniela Montegrosso dispuso la detención de la madre del menor, una mujer de 22 años identificada por sus iniciales R.M.

Por el momento no se informó oficialmente cuál fue la causa de la muerte ni qué responsabilidad se le atribuye a la mujer detenida. Personal del SAMCo constató el fallecimiento y la fiscal ordenó, entre otras medidas, la realización de la autopsia, que será clave para determinar las circunstancias del deceso.

El episodio se produjo durante las primeras horas de la tarde en un domicilio ubicado en inmediaciones de Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y cortada 27, en el sector sur de San Justo. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, efectivos policiales llegaron al lugar luego de un aviso al 911 por una situación que involucraba al menor.

Tras constatarse el fallecimiento, se desplegó un operativo en el lugar con intervención de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de Criminalística, que realizaron distintas tareas para preservar y analizar la escena.

Entre las diligencias desarrolladas se realizaron peritajes en la vivienda y levantamiento de huellas, mientras los investigadores también procuraban reunir testimonios que permitan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a la muerte del niño.

El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Santa Fe para la realización del examen médico forense dispuesto por la fiscal Montegrosso. Hasta contar con sus resultados, las autoridades no comunicaron oficialmente qué provocó el fallecimiento.

En paralelo, la madre del niño permanece detenida por disposición de la fiscal que conduce la investigación. Desde el Ministerio Público de la Acusación no brindaron hasta el momento mayores precisiones sobre los motivos de la medida ni informaron una calificación legal para el caso.

El fiscal regional de la Primera Circunscripción, Jorge Nessier, y la fiscal Daniela Montegrosso brindarán este jueves a las 10 una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo, ubicada en Independencia 2362, donde se espera que se aporten nuevas precisiones sobre el avance de la investigación.