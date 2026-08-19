Reiteran la convocatoria a la primera asamblea para constituir su Comisión de Jubilados de ASTEOM

La Asociación Sindical de Trabajadores y Obreros Municipales (ASTEOM) reiteró la convocatoria a todos los jubilados y jubiladas de la Municipalidad de Santo Tomé para participar de la primera Asamblea Constitutiva de la Comisión de Jubilados/as de la entidad. El encuentro se realizará este miércoles 26 de agosto, a las 17, en la sede gremial ubicada en Necochea 2197.

La convocatoria está dirigida a todos los jubilados y jubiladas municipales, independientemente de que sean afiliados o no al sindicato. La asamblea tendrá como principal objetivo conformar formalmente este nuevo espacio de representación dentro de la estructura gremial.

Durante el encuentro se llevará adelante la elección de las autoridades que integrarán la Comisión de Jubilados/as, quienes tendrán un mandato de dos años. La conducción estará integrada por un presidente o presidenta, un secretario o secretaria, tres vocales titulares y un vocal suplente.

Desde ASTEOM volvieron a destacar la importancia de la participación del sector pasivo municipal en esta instancia y remarcaron que la comisión busca convertirse en un espacio propio para la representación y organización de los jubilados y jubiladas dentro del sindicato.

La entidad gremial recordó así la convocatoria a esta primera asamblea, bajo la consigna “Un espacio para seguir construyendo juntos”, e invitó a los jubilados municipales de la ciudad a acercarse a la sede sindical este miércoles.