A 176 años de su fallecimiento, la ciudad recordó a San Martín con una ofrenda floral

Por Santotomealdía



La ciudad conmemoró este 17 de agosto el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín con una ofrenda floral en el monumento ubicado en avenida Luján y Hernandarias. El intendente Miguel Weiss Ackerley participó del homenaje y posteriormente difundió desde el lugar un video en sus redes sociales.

Durante su mensaje, Weiss Ackerley informó además que el Monumento a San Martín y sus nietas, realizado por Roberto Migdal en 1981, está siendo puesto en valor por el equipo de la Dirección de Cultura del Municipio. El intendente no brindó en esa oportunidad precisiones sobre los trabajos que se están realizando.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario local, durante el homenaje estuvieron presentes integrantes del Ejército y vecinos de nuestra ciudad que realizaron uno de los cruces históricos del general San Martín en la Cordillera de los Andes.

“Estamos acá hoy haciendo este humilde homenaje a la memoria de quien lo dio todo, pensando en la generalidad de los habitantes de este suelo y el medio continente, dejando de lado muchas veces sus propios intereses personales”, expresó Weiss Ackerley durante el video.

Por su parte, la Municipalidad informó que la colocación de la ofrenda floral se realizó en el marco de la conmemoración del nuevo aniversario del fallecimiento de José de San Martín, una de las principales figuras del proceso independentista argentino y sudamericano.