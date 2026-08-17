Crecieron los reclamos ante Defensa del Consumidor y los servicios financieros encabezaron las denuncias

La Dirección Provincial de Defensa del Consumidor recibió 7.465 denuncias vinculadas a relaciones de consumo durante los primeros siete meses de 2026, en un período marcado por un incremento de las presentaciones respecto del año anterior. Los servicios financieros fueron el sector que concentró la mayor cantidad de reclamos, con 1.841 casos.

Los datos difundidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo indican que entre enero y julio ya se alcanzó el equivalente al 76,9% de todas las denuncias recibidas durante 2025. Además, julio fue el mes con mayor cantidad de presentaciones en lo que va del año, al concentrar el 13,4% de los reclamos registrados durante 2026.

Dentro de las denuncias relacionadas con servicios financieros, el incumplimiento total en la prestación de servicios representó el 33,49% de los casos, constituyéndose como el principal motivo de reclamo.

En segundo lugar se ubicaron las cláusulas abusivas, los incumplimientos de ofertas y la falta de baja de servicios, que en conjunto representaron el 19,97%. Luego aparecieron el cumplimiento parcial de la prestación, con el 17,2%, y las estafas, con el 15,67%.

Después de los servicios financieros, los servicios de comunicaciones ocuparon el segundo lugar entre los sectores con mayor cantidad de presentaciones, de acuerdo con el balance provincial.

Por otra parte, entre los expedientes que finalizaron durante el período analizado, 595 casos concluyeron con acuerdos entre las partes.

Desde el Gobierno provincial interpretaron el incremento de las presentaciones como un mayor uso de los mecanismos de protección al consumidor. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que la Provincia tomó la decisión de jerarquizar el área y afirmó que “cada denuncia recibida y cada acuerdo alcanzado es una respuesta concreta del Estado provincial a los santafesinos para cuidar sus derechos”.

Más de 1.100 inspecciones en 28 localidades

Además de la recepción y tramitación de denuncias, Defensa del Consumidor llevó adelante 1.165 fiscalizaciones e inspecciones entre abril y julio en 28 localidades de la provincia.

Según la información oficial, los controles estuvieron concentrados principalmente en seguridad alimentaria, transparencia en los precios y verificación de instrumentos de medición.

El organismo también participó de los operativos del programa Santa Fe Acá y, como consecuencia de las distintas intervenciones, se iniciaron actuaciones administrativas y expedientes por eventuales incumplimientos de la normativa vigente.

Paralelamente, continuaron las fiscalizaciones contempladas por la Ley Provincial Nº 13.712, entre ellas la rubricación de los libros de quejas correspondientes a entidades financieras con presencia en el territorio santafesino.

Cambios en el sistema de atención de reclamos

El balance provincial también incluye distintas medidas implementadas o en desarrollo durante los primeros siete meses del año. Entre ellas aparecen la organización del primer Consejo Federal de Comercio Interior y del Consejo Federal del Consumo, además de un convenio de capacitación con la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor (Apreco).

Asimismo, la Provincia informó que avanza en el desarrollo del Sistema de Protección de la Persona Consumidora de la Provincia de Santa Fe, con el objetivo de modificar y agilizar los procedimientos administrativos vinculados con los reclamos.

También se trabaja en la interoperabilidad del sistema con las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de municipios y comunas, con la intención de establecer criterios comunes para la gestión de las presentaciones en todo el territorio provincial.

La directora provincial de Defensa del Consumidor, Valeria Schvartz, señaló que el objetivo es contar con “procedimientos más ágiles, criterios comunes y herramientas que nos permitan ofrecer respuestas eficientes” y sostuvo que la protección de los derechos de los consumidores constituye una política del Gobierno provincial.