Miravete: “Acá la prioridad es el vecino que reciba un servicio eficiente”

Por Santotomealdía



La concejal de La Libertad Avanza Giselle Miravete mostró predisposición a que el proyecto para avanzar con el traspaso de los servicios de agua y cloacas a ASSA sea tratado sobre tablas este martes, luego de participar de la reunión entre concejales, el Ejecutivo y autoridades de Aguas Santafesinas.

“Acá la prioridad es el vecino que reciba un servicio eficiente”, afirmó Miravete, quien calificó el encuentro como “fructífero en información”. Según explicó, durante las próximas horas continuará estudiando la documentación antes de definir su voto.

La edil señaló que durante la reunión la presidenta del Concejo expresó la intención del oficialismo de impulsar el tratamiento sobre tablas. Ante esa posibilidad, sostuvo: “Si a nosotros realmente con toda esta información, más lo que vinimos analizando, nos cierra, yo lo que voy a priorizar es la inmediatez para que no sigan pasando los tiempos”.

De todos modos, aclaró que todavía debe completar su análisis. “Para mí es fundamental la votación de esto, pero primero quiero terminar de analizar absolutamente todo para no cometer ningún error en votar algo apresuradamente”, expresó.

Durante el encuentro también se abordó la deuda municipal con ASSA. Según relató Miravete, Hacienda explicó que durante 2024 comenzó a incrementarse el monto que debía pagarse a la empresa y que desde agosto el Municipio empezó a tener dificultades para afrontarlo. Además, recibió precisiones sobre el destino de los recursos recaudados por Obras Sanitarias y la inexistencia de una cuenta específica destinada exclusivamente al acueducto.

Por su parte, los representantes de ASSA respondieron consultas sobre las pérdidas existentes en el sistema, las tarifas, la transición y la planificación para extender progresivamente el servicio de agua corriente. “Me vine con muchísima información que obviamente voy a seguir estudiando hasta mañana”, resumió la concejal.

Miravete remarcó finalmente que los problemas del servicio se arrastran desde hace años y atraviesan distintas gestiones municipales. “Los vecinos no pueden seguir sufriendo lo que vienen sufriendo desde hace años por falta de mantenimiento de muchos gobiernos”, sostuvo. Con ese escenario, la posición definitiva de la concejal se conocerá este martes en el recinto, aunque sus declaraciones posteriores a la reunión dejaron abierta la posibilidad de acompañar el tratamiento inmediato del proyecto.