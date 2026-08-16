El mal tiempo obligó a suspender los festejos por el Mes del Niño en el anfiteatro

El Municipio informó este domingo por la mañana la suspensión de la jornada de festejos por el Mes del Niño que estaba prevista para esta tarde en el anfiteatro Martín Miguel de Güemes. La decisión se tomó debido a las condiciones meteorológicas, luego de que la ciudad amaneciera con lluvias.

La actividad formaba parte de las dos jornadas organizadas por el Municipio para celebrar el Mes del Niño. Ante el mal tiempo, finalmente quedó suspendido el encuentro programado para este domingo 16.

La propuesta contemplaba actividades recreativas, deportivas y culturales para los niños y sus familias, entre ellas obras de teatro, payasos, peloteros inflables, espacios de maquillaje y armado de barriletes.

También estaba prevista la participación de distintas instituciones y áreas municipales, con propuestas vinculadas a deportes, promoción y prevención de derechos de niñas, niños y adolescentes, inclusión, nutrición, protección animal y educación ambiental, entre otras.

El próximo domingo, festejos en el Batallón

El cronograma anunciado por el Municipio contempla una segunda jornada de festejos para el próximo domingo 23 de agosto, que tendrá lugar en el Batallón de Ingenieros Nº 1.

Ese encuentro está previsto desde las 14 y contará con diferentes propuestas recreativas, deportivas y culturales destinadas a los más chicos y sus familias.