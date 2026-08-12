Acuerdo total: Cuti Romero será jugador del Atlético de Madrid

Cristian “Cuti” Romero dejará Tottenham y continuará su carrera en el Atlético de Madrid. El defensor argentino tiene cerrada su llegada al conjunto español luego de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo por una cifra cercana a los 40 millones de euros.

El campeón del mundo era una de las prioridades de Diego Simeone para reforzar la defensa y firmará un contrato hasta junio de 2030. De esta manera, Romero se incorporará a un plantel en el que también se encuentran los argentinos Julián Álvarez, Juan Musso y Giuliano Simeone.

La transferencia pondrá fin a la etapa del defensor en Tottenham, club al que había llegado en 2021 y del que buscaba salir en este mercado de pases.

Atlético se impuso en la carrera por el defensor

El conjunto madrileño no era el único interesado en incorporar al futbolista de la Selección Argentina. Inter y Barcelona también aparecieron entre los clubes que pretendían al defensor, pero finalmente Atlético de Madrid logró avanzar en las negociaciones y alcanzar un acuerdo con Tottenham.

Romero se había convertido en la principal prioridad del equipo de Simeone en esta etapa del mercado, luego de las salidas de Thiago Almada y Nahuel Molina.

Con las condiciones acordadas entre las instituciones, el pase se concretará por un monto cercano a los 40 millones de euros y el argentino quedará vinculado al Atlético hasta mediados de 2030.

Otro campeón del mundo para Simeone

La incorporación le permitirá a Simeone sumar a uno de los defensores habituales de la Selección Argentina y campeón del mundo en Qatar 2022.

El cordobés surgió de Belgrano y desarrolló buena parte de su carrera en Europa antes de consolidarse en Tottenham y en el seleccionado nacional.

Ahora comenzará una nueva etapa en España. En las próximas horas, Cuti Romero viajará a Madrid para incorporarse al Atlético y ponerse a las órdenes de Diego Simeone, donde se encontrará con una importante presencia argentina dentro del plantel.