PSG venció al Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa

Paris Saint-Germain derrotó este miércoles 2-1 al Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa. El conjunto francés se quedó con el título gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, mientras que el juvenil Madjo había marcado el empate transitorio para los ingleses.

El PSG abrió el marcador a los 21 minutos y, después de llegar al descanso 1-1, encontró el tanto decisivo a los 61 del complemento. La definición de Doué había sido anulada inicialmente por fuera de juego, pero el VAR revisó la acción y terminó convalidando el 2-1 que posteriormente sería definitivo.

El conjunto parisino había comenzado el encuentro tomando la iniciativa y buscando generar peligro principalmente por las bandas. Aston Villa intentó sostener el orden defensivo y encontró dificultades durante los primeros minutos para generar juego en campo rival.

La apertura llegó a través de Kvaratskhelia, quien recibió una asistencia de Doué y sacó un potente remate dentro del área para establecer el 1-0.

Aston Villa reaccionó antes del descanso. El equipo dirigido por Unai Emery adelantó sus líneas y comenzó a generar situaciones, con el joven Madjo como uno de sus jugadores más peligrosos.

Después de algunas aproximaciones, el futbolista de 17 años consiguió el empate sobre el cierre de la primera mitad: aprovechó un centro de McGinn y marcó el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

El VAR y un gol decisivo

Aston Villa comenzó mejor el complemento y rápidamente obligó a intervenir al arquero Safonov. Sin embargo, con el correr de los minutos, PSG recuperó el protagonismo y volvió a acercarse al arco rival.

A los 61 minutos llegó la acción que terminó definiendo el título. Dembélé filtró un pase a espaldas de la defensa y Doué quedó mano a mano con Bizot para convertir el segundo gol parisino.

El asistente levantó inicialmente la bandera por una supuesta posición adelantada, pero la jugada fue revisada. El VAR determinó que la posición era válida y el gol fue concedido, dejando nuevamente al PSG arriba en el marcador.

A partir de allí, Emery realizó modificaciones para buscar el empate y Aston Villa se lanzó al ataque durante los minutos finales. El conjunto francés logró resistir y conservar la diferencia hasta el cierre.

Buendía jugó todo el partido

El encuentro tuvo presencia argentina con Emiliano Buendía, quien completó los 90 minutos para Aston Villa y protagonizó algunas de las acciones ofensivas del conjunto inglés.

En cambio, Emiliano “Dibu” Martínez no estuvo en el equipo para disputar la definición continental.

Finalmente, el PSG sostuvo el 2-1 hasta el pitazo final y levantó la Supercopa de Europa, sumando un nuevo título internacional a sus vitrinas.