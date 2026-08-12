Seguridad: Alvizo convoca a debatir qué puede hacer el Municipio

Por Santotomealdía



El concejal Rodrigo Alvizo convocó a una nueva jornada de Santo Tomé 360°, que en esta oportunidad estará centrada en la seguridad y la convivencia, con el objetivo de debatir qué herramientas puede implementar el Municipio frente a una problemática que preocupa a los vecinos.

El encuentro se realizará el miércoles 19 de agosto, a las 19, en un local gastronómico ubicado en Mitre 2740. Será la tercera jornada del ciclo que promueve Alvizo junto a organizaciones políticas y sociales y llevará como título “Seguridad y convivencia: el desafío local”.

Según explicaron desde la organización, la propuesta buscará poner en discusión una pregunta central: qué puede y qué debe hacer un gobierno municipal en materia de seguridad, teniendo en cuenta las competencias y herramientas disponibles en el ámbito local.

Santo Tomé 360° plantea como metodología partir de distintas preocupaciones de la comunidad para avanzar en la elaboración de propuestas concretas de gestión. En esta oportunidad, los participantes serán convocados a identificar prioridades y definir posibles acciones vinculadas con la seguridad y la convivencia.

“Queremos discutir seguridad con seriedad, sin simplificaciones y pensando qué herramientas concretas puede poner en marcha el Municipio”, expresó Alvizo al presentar la nueva convocatoria.

La jornada del miércoles 19 será abierta a toda la comunidad, por lo que podrán participar vecinos interesados en aportar su mirada y propuestas sobre la problemática.

Un ciclo que ya abordó la situación social y el desarrollo económico

La convocatoria sobre seguridad será la tercera jornada de Santo Tomé 360°, un ciclo impulsado por Alvizo junto a organizaciones políticas y sociales que ya tuvo dos encuentros dedicados a distintas problemáticas y desafíos de la ciudad.

En la primera jornada, el debate estuvo centrado en la situación social, las desigualdades y el rol del Estado local. Entre los temas abordados aparecieron la indigencia, las redes comunitarias y la necesidad de fortalecer políticas de inclusión, además de plantearse al deporte y los clubes como herramientas de integración y contención social. De aquella actividad participaron también Sebastián Vidal, secretario de Deportes del municipio de Avellaneda, y José Luis Ambrosino, referente del Movimiento Los Sin Techo.

La segunda jornada reunió a más de 90 personas, entre referentes institucionales, comerciantes, emprendedores, empresarios y vecinos, y estuvo dedicada al desarrollo económico de la ciudad y la generación de empleo. En esa oportunidad participó como expositor Ernesto Suárez, empresario industrial y titular de TECNAR S.A.

Durante ese encuentro se discutieron, entre otros aspectos, el aprovechamiento de la ubicación estratégica de la ciudad, su potencial productivo y el rol que puede asumir el Estado municipal como facilitador del desarrollo económico.

Con esos dos antecedentes, el ciclo tendrá ahora su tercera instancia y trasladará la discusión hacia la seguridad y la convivencia, con la intención de identificar propuestas que puedan llevarse adelante desde el ámbito municipal.