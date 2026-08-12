“Era el Pity” y “maté a un chabón”: los testimonios que complican a Álvarez en el juicio

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz sumó este miércoles nuevos testimonios, durante la segunda jornada del debate. Uno de los momentos centrales estuvo protagonizado por Alejandro Marcelo Pedrozo, un vecino y taxista que vivía en las inmediaciones del barrio Samoré y que aseguró haber escuchado los disparos y observado la escena desde su departamento.

Pedrozo contó que la noche del crimen se encontraba junto a su pareja en el noveno piso de la Torre 12 A cuando escucharon los disparos. “Abrimos la ventana y miramos para abajo y vimos el cuerpo sobre la vereda. Vimos una pareja. Había una chica también”, relató ante el tribunal.

Según su testimonio, desde la altura no pudo distinguir con claridad el rostro del hombre que se alejaba del lugar, pero reconoció su manera de caminar. “Nos preguntamos si era el Pity y por la forma de caminar, desde el piso nueve, sacamos la conclusión de que podía ser”, explicó.

El testigo recordó además que la mujer que acompañaba al hombre gritó: “No, no, no, qué hiciste Cristian”. A partir de ese momento, aseguró, pudieron confirmar de quién se trataba. “Ahí nos dimos cuenta de que era el Pity. Escuché tres disparos, si mal no recuerdo”, declaró.

Pedrozo aclaró que no logró observar el rostro del acusado porque llevaba un camperón grande y la capucha puesta. Después de escuchar los disparos y los gritos, él y su pareja llamaron al 911 y bajaron a la calle.

“Cuando bajamos estábamos solos. A Díaz no lo conocía”, sostuvo. También recordó que encontró a la víctima tendida sobre la vereda, herida y junto a un pequeño charco de sangre.

“Maté a un chabón”

Otro de los testimonios destacados de la jornada fue el de Raúl Alberto Prieto, amigo de Pity Álvarez y padrastro de Agustina Inbernoz, quien era pareja del músico al momento del crimen.

Prieto contó que aquella madrugada esperaba a Álvarez en el boliche Pinar de Rocha. Cuando finalmente se encontraron, dijo que lo vio apurado y que el músico le manifestó: “Maté a un chabón”.

Según relató, inicialmente no le creyó y ambos continuaron caminando. Incluso recordó que durante ese trayecto una joven se acercó al cantante para pedirle una fotografía.

Al referirse al estado en el que se encontraba Álvarez aquella noche, Prieto aseguró que era habitual verlo bajo los efectos de las drogas.

Más tarde, siempre de acuerdo con su declaración, el músico le pidió que lo llevara para entregarse: “Llevame que me voy a entregar”. Primero se dirigieron hacia una comisaría, pero durante el trayecto Álvarez cambió de decisión y pidió trasladarse hacia otra dependencia ubicada sobre la avenida General Paz.

Sin embargo, cuando pasaron por el Bingo de Caseros, le pidió que detuviera el vehículo. “Dejame acá, que yo me arreglo”, recordó Prieto que le dijo.

El testigo contó que continuó unas cuadras hasta su casa y luego buscó a su hija. Fue entonces cuando, según su relato, Agustina le contó que Pity le había entregado el arma para deshacerse de ella. “Tirala ahí, tirala ahí”, le habría indicado.

Prieto explicó que su hija tardó en contarle todo lo ocurrido porque se encontraba en estado de shock. “Le tuve que sacar las cosas a cuenta gotas porque estaba en estado de shock. Hasta ese momento no me había dicho lo del arma”, relató.

El hombre agregó que se enteró de algunos detalles por los medios de comunicación y recordó que la madre de Cristian Díaz llegó posteriormente a su casa.

Cómo continúa el juicio

La segunda jornada del debate terminó este miércoles y el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10. Para esa audiencia, la fiscalía propuso ocho testigos, entre ellos Carlos Ulises Stiempcich, amigo de la víctima, quien no pudo presentarse durante esta jornada.

Durante este miércoles también declararon Verónica Román y Agustina Inbernoz, quien prestó declaración por videoconferencia y sin presencia de la prensa.

La tanda de testigos policiales está prevista para las audiencias de la próxima semana, mientras el juicio continúa para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen por el que Álvarez está siendo juzgado.