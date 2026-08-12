Diputados dio dictamen a la ampliación de Inocencia Fiscal y excluyó a los funcionarios públicos

La Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal, por lo que la iniciativa quedó lista para ser debatida en el recinto el próximo 26 de agosto. El oficialismo logró reunir el respaldo de bloques aliados luego de incorporar una exclusión expresa para funcionarios públicos.

La modificación establece que quienes hayan ocupado determinados cargos en los cinco años anteriores a su adhesión al régimen no podrán acceder a sus principales beneficios. La restricción alcanza, entre otros, a funcionarios de alto rango, legisladores, magistrados y miembros del Ministerio Público. El antecedente que generó preocupación entre los aliados del Gobierno fue el caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El dictamen aclara que los funcionarios alcanzados por la prohibición podrán utilizar el sistema simplificado únicamente para presentar la declaración de Ganancias y pagar el impuesto correspondiente, pero no tendrán acceso a las presunciones de exactitud, la liberación de fiscalizaciones ni otros beneficios tributarios.

Más allá de ese punto, el proyecto incorpora modificaciones destinadas a reducir sanciones y simplificar el cumplimiento tributario. Entre ellas, establece una reducción permanente del 25% en las multas formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. También mantiene una quita del 50% para determinadas multas anteriores que todavía no estén firmes o canceladas.

Otra modificación fija parámetros para determinar cuándo ARCA puede considerar que existe una discrepancia significativa en una declaración simplificada. El objetivo es establecer criterios más precisos para evitar que diferencias menores deriven automáticamente en el rechazo del régimen.

A su vez, se eliminan los límites de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio que establecía la versión original para acceder al esquema. El régimen quedará disponible para las personas humanas, aunque los Grandes Contribuyentes Nacionales quedarán excluidos de sus principales beneficios.

El proyecto también busca otorgar mayor previsibilidad y simplificación tributaria a los contribuyentes y pequeñas empresas. Las negociaciones para alcanzar el dictamen fueron coordinadas desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem.

El oficialismo pretende aprobar la iniciativa el 26 de agosto y enviarla al Senado para continuar con su tratamiento. Sin embargo, en el Gobierno reconocen que los tiempos parlamentarios dificultan que pueda convertirse en ley antes del 27 de agosto, fecha prevista para la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias de personas humanas.